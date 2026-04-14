Не у Києві: де народилася Міка Ньютон, яка повертається до України після багаторічної паузи

Її знають мільйони, але мало хто знає, звідки вона родом. Це Міка Ньютон, яка вже 30 травня 2026 року вперше за 15 років виступить в Україні – на фестивалі "Покоління" у Києві.

А народилася майбутня зірка у прикарпатському місті Бурштин. З посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Ці 5 затишних локацій в Івано-Франківську покажуть вам справжній дух міста

Що варто знати про Бурштин, місто дитинства Міки Ньютон?

Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, народилася 5 березня 1986 року у Бурштині, як вказує liga.net. Це невелике місто в Івано-Франківської області, що стоїть на річці Гнила Липа.

Кар'єра Міки розпочалася саме там, задовго до виходу на великі сцени. У 9 років вона вже виступала на шкільних концертах, паралельно навчаючись у музичній школі за класом фортепіано, а ще й займаючись карате.

У 2001 році дівчина переїхала до Києва, де здобувала подальшу освіту та почала кар'єру співачки. Велику популярність, зокрема й міжнародну, їй принесло Євробачення-2011, де Міка Ньютон представляла Україну з піснею Angel і посіла 4 місце.

Далі була тривала пауза у виступах, але листи шанувальників стали вирішальним поштовхом до повернення. 30 травня 2026 року Міка візьме участь у фестивалі "Покоління" у Києві, а отже вперше за 15 років виступить в Україні.

Міка ньютон нещодавно відзначила своє 40-річчя

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Бурштин, де виросла майбутня зірка, є містом із давньою історією. Перша письмова згадка про поселення датована 1436 роком, з 1554 року воно має статус міста. А його назва, кажуть, походить від слова "бурштин", тобто скам'яніла викопна живиця. Але це лише найпопулярніша версія, насправді їх є щонайменше 5.

Бурштином у різні часи володіли польські магнати Синявські, Скарбеки, Яблоновські, а серед збережених архітектурних пам'яток помітні церква Воздвиження Чесного Хреста й римо-католицький костел Святої Трійці. В околицях міста збереглися стародавні кургани, а під час археологічних розкопок тут знаходили знаряддя доби бронзи.

Сьогодні Бурштин – передусім промислове місто з потужною тепловою електростанцією, збудованою ще у радянські часи. Розташоване у серці Прикарпаття, воно слугує зручною відправною точкою для подорожей Івано-Франківщиною – краєм, який стабільно у чільній туристичній трійці серед усіх регіонів України.

Цікаві факти про інші туристичні магніти Івано-Франківської області