Нещодавно перейменували: чим цікаве рідне містечко співачки LELÉKA, яка поїде на Євробачення

Це невелике містечко на Дніпропетровщині більшість українців навряд чи знайшли б на карті без підказки. Але саме звідси родом Вікторія Корнійкова, відома як LELÉKA.

У 2026 році вона представлятиме Україну на Євробаченні у Відні. А що ж цікавого можна розповісти про малу батьківщину співачки? Пошукаємо відповіді завдяки матеріалам esu.com.ua і не тільки.

Шахтарське замість Першотравенська: де народилася LELÉKA і що вона про це розповідала?

Вікторія Корнійкова – українська співачка, відома як LELÉKA – народилася 10 листопада 1990 року у місті Першотравенськ. Це шахтарське поселення у Синельниківському районі Дніпропетровської області. На сьогодні у нього вже інша, на щастя, назва, і дуже органічна – Шахтарське (з жовтня 2024).

LELÉKA ж – це саме та артистка, яка перемогла в Національному відборі й поїде представляти Україну на Євробаченні 2026 року у Відні. Як зазначає портал eurovision.com, музика LELÉKA об'єднує українську традицію, сучасне звучання та виразну авторську інтерпретацію, і з цим складно не погодитися.

Я – композиторка, аранжувальниця і співачка родом із маленького шахтарського містечка на сході Дніпропетровської області. І з дитинства мріяла зцілювати людські душі своїм співом,

– розповідала Вікторія виданню "ТиКиїв" у лютому 2026 року.

Також LELÉKA наголошувала, що її проєкт якраз про прийняття "маленької дівчинки із шахтарського містечка з усіма її болями, страхами, проблемами". Востаннє вдома Вікторія була у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням – нині вона мешкає у Німеччині.

Композиція Ridnym від LELÉKA, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2026 року

Що ж цікавого варто знати про нинішнє Шахтарське?

Це місто виникло 1954 року з нуля – тоді у порожньому степу Дніпропетровщини почали копати перші вугільні шахти й зводити робітниче селище поруч. Згодом з'явилися їдальні, клуб, магазини, школа, і, зрештою, у 1960 році селищу дали статус міста і радянську назву – Першотравенськ.

Батько майбутньої зірки Микола Миколайович кілька років очолював місцевий Палац культури "Шахтар" і понад 30 років керував танцювальним колективом "Вікторія". Саме на честь нього, кажуть, той і назвав свою доньку.

В інтерв'ю програмі "Зі своїми по суті" на ютубі "Суспільне Культура" у квітні 2026 року сама співачка розповідала, що найперші дитяче спогади її про місто – це фестивалі шахтарської пісні. "У нашому місті нічого, крім шахт, по суті немає", – зізнавалася LELÉKA.

От і сьогодні Шахтарське – це містечко з Палацом культури, шахтарськими вулицями та степовим вітром. Там мешкають близько 30 тисяч осіб, але це умовна цифра – адже місто прифронтове. З цієї ж причини ми не публікуємо звідти кадрів.

Але уявіть – навкруги Шахтарського простягається степова краса Дніпропетровщини. Це кар'єри, балки, козацькі пам'ятки та багато іншого. Віримо, що унікальні природні й архітектурні чудеса регіону знову знайдуть своїх шанувальників серед туристів після закінчення війни.

А які туристичні магніти Дніпропетровської області варто відвідати вже у 2026?

Зверніть увагу, що на Дніпропетровщині розташований єдиний в Україні збережений дерев'яний дев'ятибанний храм – Свято-Троїцький собор у місті Самар. А поряд із цією козацькою церквою тягнеться набережна Дніпра, що за масштабом та краєвидами нагадує морський берег.

До слова, найдовша набережна Європи розташована теж на Дніпрі – у місті Дніпро вздовж правого берега річки. Це не просто прогулянкова зона – тут є пляжі, ресторани, оглядові майданчики й мальовничі кручі, і все це здатне перетворити вокінг-тур на справжній тревел-адвенчер.