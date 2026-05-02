В 2026 году она будет представлять Украину на Евровидении в Вене. А что же интересного можно рассказать о малой родине певицы? Поищем ответы благодаря материалам esu.com.ua и не только.

Виктория Корнийкова – украинская певица, известная как LELÉKA – родилась 10 ноября 1990 года в городе Першотравенск. Это шахтерское поселение в Синельниковском районе Днепропетровской области. На сегодня у него уже другое, к счастью, название, и очень органичное – Шахтерское (с октября 2024).

LELÉKA же – это именно та артистка, которая победила в Национальном отборе и поедет представлять Украину на Евровидении 2026 года в Вене. Как отмечает портал eurovision.com, музыка LELÉKA объединяет украинскую традицию, современное звучание и выразительную авторскую интерпретацию, и с этим сложно не согласиться.

Я – композитор, аранжировщик и певица родом из маленького шахтерского городка на востоке Днепропетровской области. И с детства мечтала исцелять человеческие души своим пением,

– рассказывала Виктория изданию "ТиКиїв" в феврале 2026 года.

Также LELÉKA отмечала, что ее проект как раз о принятии "маленькой девочки из шахтерского городка со всеми ее болями, страхами, проблемами". Последний раз дома Виктория была в 2021 году, перед полномасштабным вторжением – сейчас она живет в Германии.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Композиция Ridnym от LELÉKA, которая будет представлять Украину на Евровидении 2026 года

Что же интересного стоит знать о нынешнем Шахтерском?

Этот город возник в 1954 году с нуля – тогда в пустой степи Днепропетровщины начали копать первые угольные шахты и возводить рабочий поселок рядом. Впоследствии появились столовые, клуб, магазины, школа, и, в конце концов, в 1960 году поселку дали статус города и советское название – Першотравенск.

Отец будущей звезды Николай Николаевич несколько лет возглавлял местный Дворец культуры "Шахтер" и более 30 лет руководил танцевальным коллективом "Виктория". Именно в честь него, говорят, тот и назвал свою дочь.

В интервью программе "Зі своїми по суті" на ютубе "Суспільне Культура" в апреле 2026 года сама певица рассказывала, что самые первые детские воспоминания ее о городе – это фестивали шахтерской песни. "В нашем городе ничего, кроме шахт, по сути нет", – признавалась LELÉKA.

Вот и сегодня Шахтерское – это городок с Дворцом культуры, шахтерскими улицами и степным ветром. Там проживают около 30 тысяч человек, но это условная цифра – ведь город прифронтовой. По этой же причине мы не публикуем оттуда кадров.

Но представьте – вокруг Шахтерского простирается степная красота степная красота Днепропетровщины. Это карьеры, балки, казацкие памятники и многое другое. Верим, что уникальные природные и архитектурные чудеса региона снова найдут своих поклонников среди туристов после окончания войны.

А какие туристические магниты Днепропетровской области стоит посетить уже в 2026?

Обратите внимание, что на Днепропетровщине расположен единственный в Украине сохранившийся деревянный девятикупольный храм – Свято-Троицкий собор в городе Самар. А рядом с этой казацкой церковью тянется набережная Днепра, что по масштабу и пейзажам напоминает морской берег.

К слову, самая длинная набережная Европы расположена тоже на Днепре – в городе Днепр вдоль правого берега реки. Это не просто прогулочная зона – здесь есть пляжи, рестораны, смотровые площадки и живописные утесы, и все это способно превратить вокинг-тур в настоящий тревел-адвенчер.