Не у Львові: де насправді народилася Квітка Цісик і чим відоме рідне місто співачки
Квітка Цісик – відома в усьому світі українська співачка, а проте народилася вона не у Львові, ба навіть загалом не в Україні. Зі Львова походили її батьки.
Але вони емігрували до нью-йоркського району Квінз (Queens). З посиланням на ebsco.com розповідаємо про це докладніше.
Квінз у Нью-Йорку – місце, де з'явилася на світ Квітка Цісик: чим іще воно унікальне?
Квітка Цісик народилася 4 квітня 1953 року у спільноті Озон-Парк, розташованій у Нью-Йорку, а саме в одному з найбільших боро цього мегаполіса – Квінзі, як зазначає kvitkacisyk.com. Співачка серцем завжди належала Україні, але й у її рідному місті є чимало цікавинок для туристів.
Квінз – найбільший за площею з п'яти боро Нью-Йорка, має десь 280 квадратних кілометрів. А от за населенням він посідає друге місце після Брукліну – перепис 2020 року зафіксував тут понад 2,4 мільйона мешканців. Якби Квінз був окремим містом, то став би четвертим за населенням у США.
Також Квінз справедливо називають найбільш лінгвістично різноманітним місцем у світі. Там розмовляють десь 150 мовами, понад половина жителів вдома не спілкуються англійською, і близько половини народилися за кордоном. Власне, серед них і родина Цісиків, яка приїхала зі Львова після Другої світової війни.
Серцем туристичного Квінзу є Корона-парк у Флашинг-Медоуз. Головний символ його – сталевий глобус Unisphere, встановлений у 1964 році під час Всесвітньої виставки – є однією з найвпізнаваніших точок Нью-Йорка. І саме тут також розташований USTA Billie Jean King National Tennis Center, де щороку проводять тенісний турнір Великого шлему US Open.
Гастрономічний туризм у Квінзі – окрема пригода. Гіперпопулярними є грецька "Асторія", "Китайський Манхеттен" у Флашингу, "Маленька Індія" в Джексон-Гайтс тощо – та кожен квартал у цьому боро як окрема країна.
Також у Квінзі розташований Museum of the Moving Image – один із найвідоміших у Північній Америці музей, повністю присвячений кіно, телебаченню та цифровим медіа. А ще саме у Квінзі лежать обидва міжнародні аеропорти міста – JFK і LaGuardia. Тож більшість туристів потрапляють до Нью-Йорка технічно саме через район, де колись народилася Квітка Цісик.
До речі, Квінз – батьківщина й інших відомих персон. Звідси вийшли чинний американський президент Дональд Трамп, співак Тоні Беннет, актор Крістофер Волкен, репер 50 Cent, режисер Мартін Скорсезе та багато інших.
Які ще є цікаві міста, де народилися відомі українці за кордоном?
Видатний учений Євген Патон народився у французькій Ніцці. Це місто з 300 сонячними днями на рік та легендарним Променадом дез Англе. Тут також є Музей Матісса з колекцією у понад 230 робіт великого художника.
Письменниця Ольга Кобилянська народилася у містечку Ґура-Гумора у Румунії. Головна пам'ятка міста – монастир Гумор 1530 року з унікальними зовнішніми фресками, що фігурує у списку ЮНЕСКО.
