Квинс в Нью-Йорке – место, где появилась на свет Квитка Цисык: чем еще оно уникально?

Квинс в Нью-Йорке – место, где появилась на свет Квитка Цисык: чем еще оно уникально?

Квитка Цисык родилась 4 апреля 1953 года в сообществе Озон-Парк, расположенном в Нью-Йорке, а именно в одном из крупнейших боро этого мегаполиса – Квинсе, как отмечает kvitkacisyk.com. Певица сердцем всегда принадлежала Украине, но и в ее родном городе есть немало интересного для туристов.

Квинс – самый большой по площади из пяти боро Нью-Йорка, имеет где-то 280 квадратных километров. А вот по населению он занимает второе место после Бруклина – перепись 2020 года зафиксировала здесь более 2,4 миллиона жителей. Если бы Квинс был отдельным городом, то стал бы четвертым по населению в США.

Также Квинс справедливо называют наиболее лингвистически разнообразным местом в мире. Там разговаривают где-то на 150 языках, более половины жителей дома не общаются на английском, и около половины родились за границей. Собственно, среди них и семья Цисиков, которая приехала из Львова после Второй мировой войны.

Сердцем туристического Квинза является Корона-парк во Флашинг-Медоуз. Главный символ его – стальной глобус Unisphere, установленный в 1964 году во время Всемирной выставки – является одной из самых узнаваемых точек Нью-Йорка. И именно здесь также расположен USTA Billie Jean King National Tennis Center, где ежегодно проводят теннисный турнир Большого шлема US Open.

Что интересного посмотреть и чем заняться в Квинсе: смотрите видео SarahFunky

Гастрономический туризм в Квинсе – отдельное приключение. Гиперпопулярными являются греческая "Астория", "Китайский Манхэттен" во Флашинге, "Маленькая Индия" в Джексон-Гайтс и так далее – да каждый квартал в этом боро как отдельная страна.

Также в Квинсе расположен Museum of the Moving Image – один из самых известных в Северной Америке музей, полностью посвященный кино, телевидению и цифровым медиа. А еще именно в Квинсе лежат оба международных аэропорта города – JFK и LaGuardia. Поэтому большинство туристов попадают в Нью-Йорк технически именно через район, где когда-то родилась Квитка Цисык.

Кстати, Квинс – родина и других известных персон. Отсюда вышли действующий американский президент Дональд Трамп, певец Тони Беннет, актер Кристофер Волкен, рэпер 50 Cent, режиссер Мартин Скорсезе и многие другие.

