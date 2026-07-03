Загалом, сезон збирання лисичок на Львівщині у 2026 році вже відкрито. 24 Канал розповідає докладніше, які саме локації області приховують справжні грибні скарби.

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Де шукати найкращі маршрути з лисичками на Львівщині?

Літні дощі та сприятлива погода активізували ріст грибів, зокрема й у Львівській області, перетворюючи місцеві ліси на справжній рай для грибників. Лисички традиційно з'являються одними з перших і тішать своєю стійкістю до шкідників та тривалим періодом збору – від середини червня аж до листопадових холодів.

Проте досвідчені лісівники та знавці "тихого полювання" попереджають – хоча Львівщина й багата на ліси, золоті грибні місця треба знати. Адже гриби люблять вологу, затінок та правильне сусідство дерев.

Для тих, хто прагне гарантованого успіху, чудовим орієнтиром стане Яворівський національний парк, а саме село Фійна. Ця локація славиться тим, що лисички тут ростуть величезними групами, буквально вкриваючи землю яскравим килимом. Також перспективними є сусідні села Майдан, Поляна та Завадів, проте через високу популярність цих місць серед туристів сюди варто вирушати на світанку.

Якщо ж вас приваблює гірська романтика, тримайте курс на Сколівські Бескиди та Турківщину. Фахівці радять шукати лисички у букових лісах, а також на букових полянах, перемішаних із березою та ялиною. Зокрема, чудові результати дає маршрут через села Орів та Зимівки, де грибні місця розкинулися по обидва боки дороги.

Ще один перевірений напрямок для відпочивальників у Трускавці та Східниці – лісові масиви поблизу сіл Доброгостів та Уличне, де у вологих низинах та моху ховаються цілі родини рудих красунь. Не менш привабливим є і північ області – у Бродівському районі біля Підкаменя, а також поблизу сіл Станіславчик, Пониква та Гаї-Смоленські місцеві жителі щороку збирають щедрі врожаї.

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Яких золотих правил грибника варто дотримуватися у лісі?

Вирушаючи на пошуки, пам'ятайте про кілька важливих нюансів. Лисички обожнюють змішані хвойно-листяні ліси, особливо поблизу сосен, беріз та дубів, де є густий вологий мох. Збирати їх найкраще рано-вранці, поки денна спека не погіршила якість грибів.

Для збору краще використовуйте плетений кошик або відро, адже у, скажімо, пластиковому пакеті лісові трофеї швидко задихнуться і втратять свій гарний вигляд. Одягайте щільний одяг з довгими рукавами для захисту від кліщів, беріть із собою зручний ніж, запас води та заряджений телефон.

Збирайте лише ті гриби, у безпечності яких ви впевнені на всі сто відсотків, адже деякі отруйні двійники вміють майстерно маскуватися. І, звісно, не забувайте дихати на повні груди чистим лісовим повітрям, щоб кожна прогулянка приносила не тільки повний кошик золотавих лисичок, а й незабутній відпочинок для душі.

Які грибні місця на Львівщині загалом дадуть найбільший урожай?

Для тих, хто планує вихідні з кошиком у руках, область пропонує безліч перевірених локацій. Окрім віддалених гірських районів, чимало грибних лісів розташовані зовсім поруч з обласним центром. Досвідчені збирачі радять звернути увагу на такі напрямки: