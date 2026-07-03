В общем, сезон сбора лисичек во Львовской области в 2026 году уже открыт. 24 Канал рассказывает подробнее, какие именно места в области таят настоящие грибные сокровища.

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Где искать лучшие маршруты с лисичками во Львовской области?

Летние дожди и благоприятная погода активизировали рост грибов, в том числе и во Львовской области, превращая местные леса в настоящий рай для грибников. Лисички традиционно появляются одними из первых и радуют своей устойчивостью к вредителям и длительным периодом сбора – с середины июня вплоть до ноябрьских холодов.

Однако опытные лесники и знатоки "тихой охоты" предупреждают – хотя Львовская область и богата лесами, золотые грибные места нужно знать. Ведь грибы любят влагу, тень и правильное расположение деревьев.

Для тех, кто стремится к гарантированному успеху, отличным ориентиром станет Яворовский национальный парк, а именно село Фийна. Это место славится тем, что лисички здесь растут огромными группами, буквально покрывая землю ярким ковром. Также перспективны соседние села Майдан, Поляна и Завадив, однако из-за высокой популярности этих мест среди туристов сюда стоит отправляться на рассвете.

Если же вас привлекает горная романтика, направляйтесь в Сколевские Бескиды и Турковщину. Специалисты советуют искать лисички в буковых лесах, а также на буковых полянах, перемежающихся с березой и елью. В частности, отличные результаты дает маршрут через села Орив и Зимовки, где грибные места раскинулись по обе стороны дороги.

Еще одно проверенное направление для отдыхающих в Трускавце и Схиднице – лесные массивы вблизи сел Доброгостов и Уличное, где во влажных низинах и мхе прячутся целые семьи рыжих красавиц. Не менее привлекателен и север области – в Бродовском районе возле Подкаменя, а также вблизи сел Станиславчик, Пониква и Гаи-Смоленские местные жители ежегодно собирают щедрые урожаи.

Все самое интересное о грибах лисичках: смотрите видео TerraSilvania

Каких золотых правил грибника стоит придерживаться в лесу?

Отправляясь на поиски, помните о нескольких важных нюансах. Лисички обожают смешанные хвойно-лиственные леса, особенно вблизи сосен, берез и дубов, где растет густой влажный мох. Собирать их лучше всего рано утром, пока дневная жара не ухудшила качество грибов.

Для сбора лучше использовать плетеную корзину или ведро, ведь в, скажем, пластиковом пакете лесные трофеи быстро задохнутся и потеряют свой красивый вид. Надевайте плотную одежду с длинными рукавами для защиты от клещей, берите с собой удобный нож, запас воды и заряженный телефон.

Собирайте только те грибы, в безопасности которых вы уверены на все сто процентов, ведь некоторые ядовитые двойники умеют искусно маскироваться. И, конечно же, не забывайте дышать полной грудью чистым лесным воздухом, чтобы каждая прогулка приносила не только полную корзину золотистых лисичек, но и незабываемый отдых для души.

Какие грибные места на Львовщине в целом дадут самый большой урожай?

Для тех, кто планирует выходные с корзиной в руках, область предлагает множество проверенных мест. Помимо отдаленных горных районов, немало грибных лесов расположены совсем рядом с областным центром. Опытные грибники советуют обратить внимание на следующие направления: