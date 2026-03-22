Travel Європа та світ 11 років на вершині рейтингу: як виглядає найкращий готель біля аеропорту і скільки коштує номер
22 березня, 10:24
Мілена Бордакова
Основні тези
  • Готель Crowne Plaza Changi Airport в Сінгапурі 11 років поспіль визнають найкращим у своїй категорії на премії Skytrax World Airport Awards.
  • Готель пропонує номери з авіаційним дизайном, унікальні сімейні кімнати та сучасні технології для покращення відпочинку, а також різноманітні активності для гостей.

Готель біля одного з найбільших аеропортів світу вже понад 11 років отримує звання найкращого у своїй категорії. Він приваблює гостей не лише локацією, а й інноваційним підходом до відпочинку.

Готель при одному з найбільш завантажених аеропортів світу вже 11 років поспіль визнають найкращим у своїй категорії. У 2026 році цей титул знову отримав Crowne Plaza Changi Airport, розташований у Сінгапурі, розповідає Mirror.

Дивіться також Чарівна та не така вже й доступна: 5 родзинок однієї з найкрасивіших країн світу 

Що особливого у готелі Crowne Plaza Changi Airport?

Відзнаку оголосили у межах престижної премії Skytrax World Airport Awards, яку часто називають "Оскаром аеропортової індустрії". Рейтинг формують на основі опитувань пасажирів з усього світу. Готель вирізняється не лише зручною локацією з прямим доступом до терміналів, а й інноваційними рішеннями. 

Зокрема, тут пропонують номери з авіаційним дизайном, а також унікальні сімейні кімнати з інтерактивними елементами для дітей. Серед особливостей і сучасні технології для сну та відновлення, включно з системою, що допомагає зменшити стрес і покращити якість відпочинку. 

Крім того, гості можуть долучитися до різноманітних активностей: від кулінарних майстер-класів до спеціальних оздоровчих програм. За словами керівництва, головна мета – це створити комфортний і незабутній досвід для мандрівників, поєднуючи відпочинок, технології та нові враження.

Дивіться також Бірюзова вода і білий пісок: цей пляж в Італії вважають одним з найкрасивіших у світі 

Яка вартість проживання у готелі? 

На платформі Booking.com вартість проживання у стандартному номері становить близько 15 000 гривень за ніч – ця сума вже включає податки, які складають майже 2 500 гривень. Водночас проживання у більш преміальному номері обійдеться у понад 27 000 гривень за одну ніч.


Як виглядає стандартний номер / фото Booking.com

Які незвичайні готелі варті уваги туристів?

  • Ми вже розповідали про незвичайні готелі світу, у яких варто переночувати любителям адреналіну. Наприклад, готель у сланцевій шахті у Північному Уельсі.

  • Це найглибший у світі підземний готель під назвою "Deep Sleep" відкрив свої двері у переобладнаній шахті поблизу Бланау-Фестініога. Розташований на глибині близько 400 метрів під поверхнею, готель пропонує унікальні номери у просторому залі шахти.

Часті питання

