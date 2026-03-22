11 років на вершині рейтингу: як виглядає найкращий готель біля аеропорту і скільки коштує номер

Готель при одному з найбільш завантажених аеропортів світу вже 11 років поспіль визнають найкращим у своїй категорії. У 2026 році цей титул знову отримав Crowne Plaza Changi Airport, розташований у Сінгапурі, розповідає Mirror.

Дивіться також Чарівна та не така вже й доступна: 5 родзинок однієї з найкрасивіших країн світу

Що особливого у готелі Crowne Plaza Changi Airport?

Відзнаку оголосили у межах престижної премії Skytrax World Airport Awards, яку часто називають "Оскаром аеропортової індустрії". Рейтинг формують на основі опитувань пасажирів з усього світу. Готель вирізняється не лише зручною локацією з прямим доступом до терміналів, а й інноваційними рішеннями.

Зокрема, тут пропонують номери з авіаційним дизайном, а також унікальні сімейні кімнати з інтерактивними елементами для дітей. Серед особливостей і сучасні технології для сну та відновлення, включно з системою, що допомагає зменшити стрес і покращити якість відпочинку.

Крім того, гості можуть долучитися до різноманітних активностей: від кулінарних майстер-класів до спеціальних оздоровчих програм. За словами керівництва, головна мета – це створити комфортний і незабутній досвід для мандрівників, поєднуючи відпочинок, технології та нові враження.

Дивіться також Бірюзова вода і білий пісок: цей пляж в Італії вважають одним з найкрасивіших у світі

Яка вартість проживання у готелі?

На платформі Booking.com вартість проживання у стандартному номері становить близько 15 000 гривень за ніч – ця сума вже включає податки, які складають майже 2 500 гривень. Водночас проживання у більш преміальному номері обійдеться у понад 27 000 гривень за одну ніч.



Як виглядає стандартний номер / фото Booking.com

Які незвичайні готелі варті уваги туристів?