А народилася Сербенська 1 березня 1929 року. Тож за цієї нагоди з посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо докладніше про її рідний край.

Дивіться також Не лише у Львові: мало хто знає, де у Тернополі розташований свій італійський дворик

Золотий Потік – селище з фортецею XVI століття і цікавою історією: що там подивитися?

Олександра Сербенська народилася у Тернопільській області у селищі Золотий Потік 1 березня 1929 року, як зазначає lnu.edu.ua. Вона виросла серед атмосфери любові до книг та громадської активності. Майбутня мовознавиця з дитинства читала класиків, брала участь у шкільних виставах і мріяла про університет.

У 1947 вона вступила до Львівського університету на філологічний факультет, і вже у 1953 році захистила кандидатську дисертацію про морфологію української мови, а згодом і докторську. Сербенська стала професоркою й завкафедри української мови ЛНУ імені Франка.

Її внесок у збереження мови під час радянських заборон називають дивом. У 90-річчя 2019 року науковицю нагородили орденом княгині Ольги.

Що ж цікавого варто знати про її рідний Золотий Потік? Архітектурна домінанта тут – замок Потоцьких, або ще його називають Золотопотіцький замок, збудований наприкінці XVI – на початку XVII століть.

Воєвода брацлавський Стефан Потоцький та його дружина Марія-Амалія Могилянка поставили собі укріплену резиденцію на шляху татарських нападів. Фортеця Потоцьких мала прямокутний план із 4 вежами на кутах, товстими мурами до двох метрів та брамою у стилі пізнього ренесансу, прикрашеною гербом Потоцьких.

Цікаві факти про Золотопотіцький замок: дивіться відео ternopil_region_heritage

Замок сильно постраждав під час турецько-татарського нападу 1676 року, а проте його руїни й сьогодні створюють виразний силует над селом і приваблюють мандрівників. "Малий Подільський Версаль" – так цю локацію називають у народі.

Утім, звісно, вона не єдина цікава у поселенні. Варто звернути увагу також на костел Різдва Пресвятої Богородиці 1634 року у стилі бароко з готичними елементами, і на церкву Святої Трійці 1897 року, і на могилу УСС, і, звісно, на історичний центр з кам'яницями XVI – XIX століть. А ще тут протікає річка Стрипа з гарними місцинами для прогулянок і риболовлі.

Золотий Потік має загалом цікаву історію. Селище засноване як Загайполе у XIV столітті, та згодом перейменоване за золотаві води Стрипи. Колись воно мало статус містечка з розвиненою торгівлею й ремеслами. Тут перетиналися шляхи Поділля й Покуття, що забезпечувало активний рух товарів і культурних впливів.

Які ще туристичні магніти Тернопільщини варто відвідати?