Це одна з найкрасивіших країн Середземномор'я і ось 5 причин, чому її варто побачити

Українські туристи точно чули про Чорногорію, але часто ті, хто тут досі не побував, недооціюють цю країну. Мовляв, ну чим може здивувати клаптик землі, який за розмірами такий самий, як Тернопільська область? Та насправді Чорногорія – одна з найкрасивіших середземноморських країн.

Чорногорія вражає різноманіттям пейзажів – тут є море, гори, національні парки та стародавні міста. 24 Канал називає 5 причин, чому варто спланувати поїздку у цю країні вже цього літа.

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Чому варто побачити Чорногорію?

Перша причина – Которська затока. Це одне з наймальовничіших місць у всій Європі, де від краси природи просто перехоплює подих. У цій місцевості панує ідеальний спокій, який порушує хіба що спів цвіркунів. Обов'язково варто відвідати Пераст – невелике село з неймовірними краєвидами.

Трохи гучніша атмосфера панує у середньовічному Которі, який теж є вагомою причиною, щоб побачити Чорногорію. Це місто-фортецю, яке належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, часто порівнюють з популярним хорватським Дубровніком. Тут також є могутні мури, вузькі кам'яні вулички та палаци у венеційському стилі. Ввечері Котор перетворюється на гамірне туристичне місто, де з кожного другого бару лунає музика.

Которська затока у Чорногорії / Фото Depositphotos

Друга причина – Скадарське озеро, яке є найбільшим на Балканському півострові. Про цю локацію у Чорногорії (і в Албанії також, адже озеро розташоване між двома країнами) чули не всі, але вона точно вартує уваги. Ця водойма оточена зеленими горами, очеретом і білими ліліями. Щоб сповна відчути всю красу природи, варто відправитися на екскурсію човном.

До речі, біля озера живуть унікальні види птахів, серед яких є один з найважчих у світі – далматинський пелікан.

Мальовниче Скадарське озеро / Фото Shutterstock

Третя причина – дивовижний Національний парк Дурмітор. Якщо ви були на морі у Чорногорії, то цей національний парк вас дуже здивує. Тут здається, що потрапляєш у геть іншу країну – могутні гори, альпійські луки, корови, які переходять дорогу в неочікуваний момент, річки та рафтинг. Гірська Чорногорія нагадує Альпи, але зі спокійнішою атмосферою. Тут обов'язково треба орендувати автомобіль і їхати, куди бачать очі.

Українка розповіла про Національний парк Дурмітор: відео @alayaroshhh

Четверта причина – руїни Старого Бару. У 1878 році, під час визволення міста від османів, тут підірвали порохові склади, що призвело до серйозних руйнувань, а через 100 років Старий Бар повністю знищив землетрус. Місцеві мешканці переселилися ближче до узбережжя і заснували Новий Бар.

Нині Старий Бар – це місто-привид і музей просто неба. Тут збереглися середньовічні церкви, могутні мури та візантійська архітектура. Поруч з руїнами ростуть оливкові дерева, що додає цьому місцю особливої атмосфери. Пішохідна вулиця, яка веде до руїн, заповнена колоритними ресторанами, де відвідувачі можуть уявити, що потрапили у минуле.

Старий Бар / Фото "Україна Інкогніта"

Ну і п'ята причина відвідати Чорногорію – це доступні ціни, які значно дешевші, ніж у Хорватії чи Італії. Наприклад, як пише Lonely Planet, чашка еспресо обійдеться в 1 євро, а 0,5 літра місцевого пива – 2,5 євро. Рибна страва у ресторані коштує близько 12 євро, а піца – 9 євро. Таксі з аеропорту Подгориці на автовокзал коштує близько 15 євро, а квиток на автобус у Котор – 9 євро.

Щоправда, з огляду на збільшення популярності цієї країни, у деяких туристичних локаціях ціни все-таки не відстають від європейських. Але, якщо обирати більш спокійні курорти, то ціна за відпочинок буде доступною.