Дане питання дуже зацікавило нас, тому ми вирішили дослідити та проаналізувати його з різних боків. Тепер ми знаємо відповідь на нього та готові поділитись з вами. Залишайтесь з нами задля деталей від 24 Каналу з посиланням на Karpatu.infoblog.

Дивіться також Від чималенького штрафу до арешту: 4 дії в літаку, за які вас покарають

Які є переваги, якщо брати дітей на відпочинок у гори?

Дорослі вже гарно розвинуті у соціуму, тому для них похід в гори – це часто просто відпочинок від основної рутини. Діти ж ще достатньо гнучкі для активної взаємодії з природою, тому для них мандрівка – це зустріч з абсолютно іншим світом. Коли вони стануть дорослими, то вже матимуть враження та досвід, що стане перевагою у порівнянні з іншими дітьми.



Фото дитини у горах / IStock

Похід може стати корисною практикою з біології, наприклад: на природі з'явиться нагода вивчити різні рослини та дізнатись, які з них отруйні, щоб остерігатися їх в майбутньому. Також дитина побачить птахів та тварин у їхньому природному середовищі, що дозволить краще їх запам’ятати.

Саме у спільних походах створюється мінісоціум, де можна навчиться краще взаємодіяти з оточуючими людьми. Плюсом є те, що вона побачить на прикладі необхідність людських якостей, як взаємовиручка, щедрість та підтримка.

Дивіться також Не судіть суворо, – блогерка поділилася хитрим трюком, як "безплатно" скористатись мінібаром.



Дуже важливо, щоб у дітей вже змалку поступово розвивалась витривалість та швидка реакція. Саме в диких умовах найкраще з’являються навички самостійного виживання. Звичайно, гори – це ймовірність ризику, але він буде мінімальний, якщо заздалегідь правильно підготуватись до подорожі.

Фото дитини у горах / IStock

Керівник відділу активного туризму Тарас Бандрівський каже:

Діти залюбки ходять з нами у піші мандрівки! Та задля безпеки дітей до 14 років, ми беремо у похід тільки у супроводі дорослих. З власного досвіду скажу – привчати до порядку і дисципліни дітей потрібно змалку.

До кожної вікової категорії є свої вимоги та особливості походу. З допомогою ExtremeGuide, ми розпишемо усі нюанси нижче.

Для малюків до 5 років:

Походи з малюками потребують найбільшої уваги та підготовки. Вибирайте короткі маршрути та обов’язково беріть із собою переноску або рюкзак-кенгуру. Головне пам’ятати, що діти в цьому віці потребують постійну увагу!

Для дітей від 6 до 12 років:

Діти такого віку можуть спокійно долати прості та невеликі маршрути. Головне - це залучити їх до процесу, надати потрібну підготовку та розказати основні правила безпеки. Саме в цей час вони зможуть отримати перше відчуття відповідальності та самостійності.

Для підлітків:

Підлітки часто готові до складних маршрутів, включно з елементами трекінгу (довші піші походи на природі). Але варто пам’ятати, що у них може бути недостатньо досвіду та витримки. Тож слід зарання підготувати їх до походу, а саме гарною фізичною підготовкою та обов’язковим інструктажем з правил безпеки.

Які є варіанти маршрутів для подорожей в гори?