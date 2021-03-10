Українським туристам не варто сподіватися на подорожі до Європи у 2021 році: пояснення експерта

Українцям не варто розраховувати на подорожі в Європу цього року. Туристичний потік більше орієнтуватиметься на Туреччину.

Про це заявив віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. Він зауважив, що турецький напрямок у 2021 році може скласти до 80 – 90% від загального потоку туристів.

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Туристичний ринок України не чекає Європу в цьому році, більше орієнтується на Туреччину, яка може скласти до 80 – 90% від загального потоку туристів. Решта – Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Єгипет, Грузія і так далі, – каже експерт.

Дереза прогнозує, що цей сезон пройде під знаком пандемії, і країни будуть відкриватися дуже обережно і не для всіх відразу. Він пояснив, що варто розраховувати на ті країни, які зараз відкриті, бо вони вже працювали минулого року, сплеску заражень не було, тому можна запускатися знову.

Однак багато авіакомпаній вже активно продають квитки і в країни Західної Європи. Наприклад, у компанії Azur Air сподіваються, що проблему з коронавірусними обмеженнями на в'їзд буде вирішено до кінця квітня. В іншому випадку пасажирам запропонують більш пізню дату або компенсацію коштів за квиток.

Відзначимо, Сейшельські острови відкривають кордони для іноземних громадян з 25 березня. Держава почне пускати на свою територію туристів з усього світу, за винятком Південної Африки.

Президент Ради регіональних представників TÜRSAB в Західній Анталії Ризу Перчіна заявив, що з 15 квітня туристичний сезон у різних регіонах Туреччини розпочнеться з внутрішніх туристів та громадян з України та Росії.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Таїланду прийняло рішення вдвічі скоротити період карантину для туристів, які вакциновані від COVID-19.

Греція заявила, що планує відкритися. Якщо епідемічна ситуація з COVID-19 дозволить, то країна розпочне сезон з 14 травня.