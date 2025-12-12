Кажуть, у цьому маленькому місті під Львовом ледь не втопився Іван Франко
- Городок під Львовом привертає увагу туристів поєднанням водних пейзажів, сакральної архітектури та легенд.
- Серед головних пам'яток міста – костел Воздвиження Чесного Хреста, церква Благовіщення XVII століття та міська ратуша.
Це невелике місто за 30 кілометрів від Львова. Його зазвичай минають дорогою на Перемишль, а дарма – воно красиве та приховує чимало цікавих історій.
А мовиться тут про Городок. І 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про нього докладніше.
Чому варто туристу заїхати у Городок під Львовом?
Попри скромні розміри, Городок посідає помітне місце серед цікавих міст Львівщини. Зокрема, через поєднання водної теми, давньої сакральної архітектури й легенд про королів та письменників.
Одну з них місцеві розповідають про Івана Франка. Мовляв, той ледь не втопився тут у Городоцькому ставі, який на межі ХІХ – ХХ століть був культовою відпочинковою локацією на Галичині.
Так, Городок колись приваблював відпочивальників і спортсменів з усього краю, тут відбувалися змагання, водні розваги й літні пікніки. У цьому контексті й з'явилася легенда – що Франко, який часто бував у навколишніх селах, також відвідував Городок і під час купання в ставі ледве не пішов під воду, та його врятували.
Прямих документальних підтверджень цього епізоду немає, але історію активно цитують сучасні медіа й туристичні тексти. Відтак із часом вона стала ніби й частиною історії міста.
Сьогодні від старого ставу не залишилися навіть обриси, однак річка Верещиця й далі формує образ Городка як "міста на воді". Історичні храми стоять на терасах над заплавою, а прогулянки набережними й містками входять у сучасні маршрути вихідного дня зі Львова.
Цікаві факти про Городок на Львівщині: дивіться відео nasty25sia
Туристичні путівники радять поєднувати візит з оглядом головних пам’яток – костелу Воздвиження Чесного Хреста, а це один із найстаріших готичних храмів України, згаданий ще за Владислава Ягайла, та церкви Благовіщення XVII століття. І ще, звісно, міської ратуші.
Як зазначає портал castles.com.ua, добиратися у Городок просто, туди зі Львова їздять багато маршруток. Тільки зверніть увагу, що виходити у цьому старовинному поселенні треба не одразу біля знаку "Городок", а аж за кілька кілометрів – де стоїть старовинний костел із цегли.
Для мандрівників, які полюбляють "місця, де нічого не відбувається, але багато чого відчувається", Городок стане саме таким. З тихою річкою, старими мурами й незвичайною історією.
Які ще цікаві туристичні міста Львівщини варто відвідати?
Дрогобич – це місто регулярно встановлює рекорди відвідуваності. Серед найпопулярніших локацій – солеварня, церква святого Юра, хоральна синагога й загалом старі вулиці та дворики міста.
Трускавець – а це місто давно офіційно у переліку найбільш відвідуваних курортів Львівщини. При цьому все більше людей їдуть сюди не до санаторіїв, а на вікенд‑тури формату spa + гастротуризм.
