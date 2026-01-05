На Буковелі не було, де яблуку впасти на вихідних: українці бідкались на черги, чи є вони зараз

Зимовий сезон у Буковелі стартував, і разом із ним на курорті з'явилися нескінченні черги туристів. Незважаючи на переповнені підйомники та траси, багато хто все одно прагне насолодитися катанням. Чи вартий такий відпочинок витраченого часу та нервів.

Довгі черги на підйомники та натовпи туристів: що відбувається у Буковелі?

На найбільшому гірськолижному курорті України Буковель зараз справжній наплив туристів. Підйомники переповнені, а черги на них тягнуться на сотні метрів, створюючи відчуття, що сюди приїхала майже половина країни. Незважаючи на високі ціни, вільних місць на трасах та в закладах практично немає.

Відпочивальники активно діляться у соцмережах фото та відео переповнених трас, натовпів біля підйомників та заповнених гірськолижних паркінгів. Телеведуча Валентина Хамайко радить приїжджати на курорт об 8 ранку, щоб уникнути тривалих очікувань у чергах, адже пізніше будуть нескінченні черги.

Не менш переповнені й ресторани. Блогерка Kabrioletta у своєму відео висловила шок і незадоволення через ціни: середній чек для двох у закладах сягає близько двох тисяч гривень.

Такий ажіотаж на Буковелі пов'язаний із відкриттям зимового сезону у Карпатах. Через це туристи стоять у чергах не лише на підйомники, а й на парковках, а траси переповнені лижниками та сноубордистами.

4 січня людей було майже стільки ж, хоч трохи менше, проте попит залишався дуже високим. У чергах доводилося стояти довго, і все це лише заради кількох хвилин спуску по трасі.

Яка ситуація станом на 5 січня?

Станом на 5 січня на курорті вже не спостерігається шаленого ажіотажу, який був на вихідних. Ймовірно, це пов'язано з початком робочого тижня, коли кількість туристів значно зменшилася.

Куди можна поїхати замість Буковелю?