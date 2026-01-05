На Буковелі не було, де яблуку впасти на вихідних: українці бідкались на черги, чи є вони зараз
- На гірськолижному курорті Буковель спостерігається великий наплив туристів, черги на підйомники сягають сотень метрів.
- Високий ажіотаж пов'язаний з відкриттям зимового сезону, що призводить до переповненості трас, ресторанів і парковок.
Зимовий сезон у Буковелі стартував, і разом із ним на курорті з'явилися нескінченні черги туристів. Незважаючи на переповнені підйомники та траси, багато хто все одно прагне насолодитися катанням. Чи вартий такий відпочинок витраченого часу та нервів.
Довгі черги на підйомники та натовпи туристів: що відбувається у Буковелі?
На найбільшому гірськолижному курорті України Буковель зараз справжній наплив туристів. Підйомники переповнені, а черги на них тягнуться на сотні метрів, створюючи відчуття, що сюди приїхала майже половина країни. Незважаючи на високі ціни, вільних місць на трасах та в закладах практично немає.
Ось такі натовпи були 3 січня: дивитись відео
Відпочивальники активно діляться у соцмережах фото та відео переповнених трас, натовпів біля підйомників та заповнених гірськолижних паркінгів. Телеведуча Валентина Хамайко радить приїжджати на курорт об 8 ранку, щоб уникнути тривалих очікувань у чергах, адже пізніше будуть нескінченні черги.
Не менш переповнені й ресторани. Блогерка Kabrioletta у своєму відео висловила шок і незадоволення через ціни: середній чек для двох у закладах сягає близько двох тисяч гривень.
Такий ажіотаж на Буковелі пов'язаний із відкриттям зимового сезону у Карпатах. Через це туристи стоять у чергах не лише на підйомники, а й на парковках, а траси переповнені лижниками та сноубордистами.
4 січня людей було майже стільки ж, хоч трохи менше, проте попит залишався дуже високим. У чергах доводилося стояти довго, і все це лише заради кількох хвилин спуску по трасі.
Яка ситуація у Буковелі на 4 січня: дивитись відео
Яка ситуація станом на 5 січня?
Станом на 5 січня на курорті вже не спостерігається шаленого ажіотажу, який був на вихідних. Ймовірно, це пов'язано з початком робочого тижня, коли кількість туристів значно зменшилася.
Куди можна поїхати замість Буковелю?
Ми вже детально розповідали, куди поїхати кататись на лижах замість Буковелю. Популярними локаціями є: Драгобрат, Славське, Пилипець, Плай, Буковиця, Подобовець, Красія, Ізки та Яблуниця.
Наприклад, Славське ідеально підходить для сімей та новачків. Курорт має легкі та складні траси, а також найдовший в Україні крісельний підйомник (2700 метрів). Або ж, Пилипець – він відомий довгими трасами для новачків і професіоналів. Вершина гори Гемба – це місце з найбільшою концентрацією трас. Поряд розташований водоспад Шипіт, який не замерзає навіть узимку.
