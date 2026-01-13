Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на "Карпатіум".

Де розташована найказковіша локація у Карпатах?

Чемегівський каньйон – одна з найвражаючих природних локацій Карпат, розташована неподалік популярного курортного села Микуличин в Івано-Франківській області. Останніми роками це місце стало справжнім відкриттям для туристів завдяки блогерам і мандрівникам, які привернули увагу до його дикої та автентичної краси.

Ідея для фотосесії / інстаграм krasoty.zemli

Каньйон утворився в руслі річки Прутець-Чемегівський, правої притоки Прута. Тисячоліттями вода прорізала скелі, формуючи глибокі кам'яні коридори завдовжки кількасот метрів. Високі скельні стіни, вкриті мохом і густою рослинністю, створюють ефектну природну галерею, а численні струмки, що стікають уздовж каміння, додають місцю загадковості й нагадують екзотичні пейзажі.

Пройшовши трохи глибше каньйоном, можна дістатися до водоспаду Барвище та мальовничої Блакитної лагуни. Водоспад невисокий, але надзвичайно фотогенічний і доступний для відвідування. Маршрут проходить через територію готелю "Скеля" до гірського пляжу. Орієнтиром слугує кам'яний виступ, відомий як "язик": від нього потрібно пройти ще близько 50 метрів угору вздовж течії.

В інтернеті можна знайти безліч ідей для фотозйомок біля цього каньйону, як, наприклад, в публікаціях Photours.ua. Світлини виглядають неймовірно красиво, однак варто пам'ятати про безпеку: зараз тут дуже слизько й холодно. Існує ризик застудитися або отримати травму, тож плануючи візит, подбайте про теплий одяг і зручне взуття.

Як дістатися до Чемегівського каньйону?

Локація розташована неподалік Микуличина, вздовж дороги до Карпатської (Гуцульської) гойдалки, і приваблює своєю доступністю. Стартуйте з центру Микуличина, біля мосту через річку. Зручною відправною точкою є Музей звичаєвої символіки Гуцульщини. Рухайтесь вулицею Космонавтів, що тягнеться вздовж річки Прутець-Чемегівський. Відстань до каньйону близько 3,6 кілометрів.

По дорозі ви побачите зелене туристичне маркування – маршрут є частиною шляху "Микуличин – гора Рокита". Прямуйте вздовж річки до вказівника "Гуцульська гойдалка", далі до дерев'яного містка. Перейшовши його, поверніть праворуч і пройдіть приблизно 100 метрів – тут розташований зручний спуск до каньйону.

Або ж, можна зійти в каньйон раніше – біля хреста. Цей варіант складніший і може бути небезпечним, особливо після дощів або взимку, тож варто дотримуватися обережності.

