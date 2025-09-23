Чак Норріс у своєму фейсбуці поділився світлиною з прогулянки на гору Лассен, повідомляє 24 Канал. Гора Лассен, також відома як Лассен-Пік, – це активний вулкан, який є одним з найбільших лавових куполів на Землі.

Що відомо про гору Лассен, яку підкорив Чак Норріс?

Цей вулкан здобув сумну славу у 20 столітті через масштабне виверження. Після приблизно 27 000 років спокою Лассен-Пік 30 травня 1914 року почав проявляти активну вулканічну активність.

У 1915 році сталося виверження, яке вважають одним з найбільших у минулому столітті. Потужний вибух зруйнував прилеглі райони й поширив вулканічний попіл на відстань до 450 кілометрів на схід.



Стовп виверження з вулкана 22 травня 1915 року / Фото B. F. Loomis

Гора Лассен розташовується на території Національного парку Лассен-Волканік у Північній Каліфорнії. Парк, площею понад 430 кілометрів квадратних, був створений для збереження територій, що постраждали від виверження, і з метою їх подальшого спостереження та дослідження.

Так парк з лісом Лассен і самою горою стали популярним місцем для відпочинку, зокрема піших прогулянок і скелелазіння.

Парк Лассен на карті

Видання Lonely Planet писало, що темпи відновлення району, де сталося виверження, вражають. Дорога, що простягається через парк, огинає вершину Лассен з трьох боків і забезпечує доступ до вражаючих геотермальних утворень, чистих озер, чудових місць для пікніків і віддалених пішохідних стежок.

Всього в парку є приблизно 240 кілометрів пішохідних стежок. Досвідчені туристи можуть підкорити стежку Лассен-Пік за кілька годин.

Дорога й стежки звиваються між лавою і пишними альпійськими галявинами, звідки відкриваються види на озера Juniper та Snag Lake та рівнини за ними. Більшість озер, розташованих на більшій висоті, влітку залишаються частково і красиво замерзлими.

Що приховує Лассен-Пік?

Території, що оточують Лассен-Пі, особливо на сході, півдні та південному сході, були місцем зустрічі кількох корінних американців племен – Maidu, Yana, Yahi та корінних американців.

Серед деяких корінних народів вулкан відомий як Амблу Кай, що означає "розрита гора" або "вогняна гора", або як Ком Ямані, що означає "снігова гора". Оскільки ця місцевість не була придатною для постійного проживання, археологічних свідчень про присутність корінних народів у районі Лассена відносно мало.



Озеро у парку Лассен / Фото Shutterstock

Першим білим чоловіком, який досяг піку Лассен, був американський першопроходець Джедедайя Сміт, який проїхав через цю місцевість у 1821 році, прямуючи до західного узбережжя Сполучених Штатів.

Після того, як каліфорнійська золота лихоманка привела до збільшення кількості поселенців у цій місцевості, пік Лассен був названий на честь датського коваля Петера Лассена.

Перше зафіксоване сходження на вершину Лассен-Пік відбулося в 1851 році під керівництвом Гровера К. Годфрі. У 1864 році художниця Гелен Таннер Бродт стала першою жінкою, яка піднялася на вершину Лассен-Пік. На її честь озеро на вершині Лассен-Пік було названо "Озеро Гелен".

Цікаві факти про парк Лассен

Серед найбільш дивовижних фактів про Національний парк вулканів Лассен є те, що в парку можна знайти всі чотири різні типи вулканів, що існують у світі, пише More Than Just Parks. Мовиться про щитові вулкани, шлакові конуси, купольні вулкани та складні.

Національний парк відвідував кілька відомих особистостей, але найвідомішим з них, ймовірно, був президент Джон Кеннеді. 27 та 28 вересня 1963 року Кеннеді відвідав Національний парк вулканів Лассен у рамках свого туру по Заходу з метою збереження природи.



Джон Кеннеді у парку Лассен / Фото NPS

Також цікаво, що головна дорога парку є найвищою дорогою в Каскадних горах США. Кожен камінь у парку Лассен походить від вулканів.

У парку мешкає близько 300 видів хребетних тварин, включаючи птахів, ссавців, рептилій, земноводних та риб. Лассен забезпечує середовище існування приблизно 216 видів птахів. Більшість видів, що зустрічаються в парку, є неотропічними мігрантами.