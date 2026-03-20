Тогда Чак Норрис в своем фейсбуке поделился фотографией с прогулки на гору Лассен. Гора Лассен, также известна как Лассен-Пик, – это активный вулкан, который является одним из крупнейших лавовых куполов на Земле.

Что известно о горе Лассен, которую покорил Чак Норрис?

Этот вулкан получил печальную славу в 20 веке из-за масштабного извержения. После примерно 27 000 лет покоя Лассен-Пик 30 мая 1914 года начал проявлять активную вулканическую активность.

В 1915 году произошло извержение, которое считается одним из крупнейших в прошлом веке. Мощный взрыв разрушил близлежащие районы и распространил вулканический пепел на расстояние до 450 километров на восток.



Столб извержения из вулкана 22 мая 1915 года / Фото B. F. Loomis

Гора Лассен располагается на территории Национального парка Лассен-Волканик в Северной Калифорнии. Парк, площадью более 430 километров квадратных, был создан для сохранения территорий, пострадавших от извержения, и с целью их дальнейшего наблюдения и исследования.

Так парк с лесом Лассен и самой горой стали популярным местом для отдыха, в частности пеших прогулок и скалолазания.

Издание Lonely Planet писало, что темпы восстановления района, где произошло извержение, впечатляют. Дорога, простирающаяся через парк, огибает вершину Лассен с трех сторон и обеспечивает доступ к впечатляющим геотермальным образованиям, чистым озерам, великолепным местам для пикников и отдаленным пешеходным тропам.

Всего в парке есть примерно 240 километров пешеходных троп. Опытные туристы могут покорить тропу Лассен-Пик за несколько часов.

Дорога и тропы извиваются между лавой и пышными альпийскими полянами, откуда открываются виды на озера Juniper и Snag Lake и равнины за ними. Большинство озер, расположенных на большей высоте, летом остаются частично и красиво замерзшими.

Что скрывает Лассен-Пик?

Территории, окружающие Лассен-Пик, особенно на востоке, юге и юго-востоке, были местом встречи нескольких коренных американских племен – Майду, Яна, Яхи и коренных американцев.

Среди некоторых коренных народов вулкан известен как Амблу Кай, что означает "разрытая гора" или "огненная гора", или как Ком Ямани, что означает "снежная гора". Поскольку эта местность не была пригодной для постоянного проживания, археологических свидетельств о присутствии коренных народов в районе Лассена относительно мало.



Озеро в парке Лассен / Фото Shutterstock

Первым белым человеком, который достиг пика Лассен, был американский первопроходец Джедедайя Смит, который проехал через эту местность в 1821 году, направляясь к западному побережью Соединенных Штатов.

После того, как калифорнийская золотая лихорадка привела к увеличению количества поселенцев в этой местности, пик Лассен был назван в честь датского кузнеца Петера Лассена.

Первое зафиксированное восхождение на вершину Лассен-Пик состоялось в 1851 году под руководством Гровера К. Годфри. В 1864 году художница Хелен Таннер Бродт стала первой женщиной, которая поднялась на вершину Лассен-Пик. В ее честь озеро на вершине Лассен-Пик было названо "Озеро Хелен".

Интересные факты о парке Лассен

Среди наиболее удивительных фактов о Национальном парке вулканов Лассен является то, что в парке можно найти все четыре различных типа вулканов, существующих в мире, пишет More Than Just Parks. Речь идет о щитовых вулканах, шлаковые конусы, купольные вулканы и сложные.

Национальный парк посещали несколько известных личностей, но самым известным из них, вероятно, был президент Джон Кеннеди. 27 и 28 сентября 1963 года Кеннеди посетил Национальный парк вулканов Лассен в рамках своего тура по Западу с целью сохранения природы.



Джон Кеннеди в парке Лассен / Фото NPS

Также интересно, что главная дорога парка является самой высокой дорогой в Каскадных горах США. Каждый камень в парке Лассен происходит от вулканов.

В парке обитает около 300 видов позвоночных животных, включая птиц, млекопитающих, рептилий, земноводных и рыб. Лассен обеспечивает среду обитания примерно 216 видов птиц. Большинство видов, встречающихся в парке, являются неотропическими мигрантами.