Buta Airways відновлює рейси із Харкова за цікавим напрямком: деталі

Азербайджанська лоукост-авіакомпанія Buta Airways відновила продаж квитків на прямі рейси із Харкова до Баку. Перший рейс заплановано на 20 травня 2022 року.

Таке рішення було прийнято на тлі відкриття кордонів Азербайджану для українців. 13 січня країна скасувала суворі обмеження щодо в'їзду.

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Buta Airways відновлює рейси із Харкова до Баку

Так, лоукостер почне здійснювати рейси за напрямком Харків – Баку вже з 20 травня 2022 року. Частота польотів складатиме два рази на тиждень – щовівторка та п'ятниці.

Розклад рейсів

Харків 19:20 – Баку 23:15;

19:20 – 23:15; Баку 16:40 – Харків 18:20.

Вартість квитків

Buta Airways виконував польоти з України до Баку з 2017 року. Втім, COVID-криза змусила авіакомпанію припинити виконання рейсів. Зараз їх потроху відновлюють.

Квитки вже доступні у продажі – їх ціна розпочинається від 33 євро в один бік та від 66 євро в обидва. Квитки наразі є на усі дати з травня до жовтня включно.

Найдешевший тариф Buta Budget не передбачає перевезення ручної поклажі та багажу, але дозволяє маленьку сумку / портфель розміром 35x30x10 сантиметрів. Тариф Buta Standard містить реєстрований багаж до 10 кілограмів, але знову ж без ручної поклажі.

Приклад бронювання квитків Харків – Баку – Харків на сайті:

Які умови в'їзду до Азербайджану

Азербайджан 13 січня дозволив в'їзд українським мандрівникам. Суворі обмеження щодо можливості потрапити на територію країни діяли з березня 2020 року.

Тепер українці можуть потрапити до Азербайджану. Для цього треба:

подорожувати повітряним транспортом;

бути вакцинованим проти COVID-19 та мати документ для підтвердження вакцинації;

а ще треба мати й довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого упродовж 72 годин до вильоту. ​