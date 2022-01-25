Буковель увійшов до червоної зони: як отримати ідентифікатор безпечного гостя

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла до червоної зони. Відпочинок на гірськолижному курорті "Буковель" дозволений за умови вакцинації, негативного ПЛР-тесту або доказу одужання від коронавірусу.

Для комфортнішого відпочинку, курорт розробив систему "ідентифікатора безпечного гостя", яка спрощує процедуру перевірки COVID-статусу.

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Як отримати ідентифікатор безпечного гостя

Гостям курорту потрібно пройти підтвердження COVID-статусу лише один раз. Це можна зробити під час заселення в готель чи купівлі ski-pass в касах, а також в інших місцях створених адміністрацією.

Після підтвердження, особа отримує спеціальну наліпку-ідентифікатор, яку потрібно закріпити на видному місці. Вона сигналізуватиме працівникам курорту, що людина пройшла перевірку та є безпечною для оточення.

Місця, де можна отримати ідентифікатор або "Центри валідації" розташовані по усьому периметру курорту. До них належать:

каси курорту;

прокатні пункти курорту;

туристичний центр ТК "Буковель";

рецепція готелю "Буковель";

рецепції готелів-партнерів;

лабораторії та медпункт курорту;

інформаційні центри курорту.

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Правила та умови

Процедура отримання ідентифікатора є повністю безкоштовною. У випадку, якщо гість загубив чи пошкодив ідентифікатор, потрібно буде повторно пройти процедуру верифікації в будь-якому місці видачі та отримати його знову.

Ідентифікатор не працює при вході та перебуванні в кафе, ресторанах, інших сервісах, які знаходяться всередині приміщень. Для них діє система перевірки на вході, передбачена положеннями МОЗ.

Навіть при наявності наліпки-ідентифікатора безпечного гостя, компетентні органи мають право вибірково перевіряти гостей курорту на предмет їхнього права перебування у місцях, що знаходяться в червоній зоні.