Для комфортнішого відпочинку, курорт розробив систему "ідентифікатора безпечного гостя", яка спрощує процедуру перевірки COVID-статусу.
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Як отримати ідентифікатор безпечного гостя
Гостям курорту потрібно пройти підтвердження COVID-статусу лише один раз. Це можна зробити під час заселення в готель чи купівлі ski-pass в касах, а також в інших місцях створених адміністрацією.
Після підтвердження, особа отримує спеціальну наліпку-ідентифікатор, яку потрібно закріпити на видному місці. Вона сигналізуватиме працівникам курорту, що людина пройшла перевірку та є безпечною для оточення.
Місця, де можна отримати ідентифікатор або "Центри валідації" розташовані по усьому периметру курорту. До них належать:
- каси курорту;
- прокатні пункти курорту;
- туристичний центр ТК "Буковель";
- рецепція готелю "Буковель";
- рецепції готелів-партнерів;
- лабораторії та медпункт курорту;
- інформаційні центри курорту.
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Правила та умови
Процедура отримання ідентифікатора є повністю безкоштовною. У випадку, якщо гість загубив чи пошкодив ідентифікатор, потрібно буде повторно пройти процедуру верифікації в будь-якому місці видачі та отримати його знову.
Ідентифікатор не працює при вході та перебуванні в кафе, ресторанах, інших сервісах, які знаходяться всередині приміщень. Для них діє система перевірки на вході, передбачена положеннями МОЗ.
Навіть при наявності наліпки-ідентифікатора безпечного гостя, компетентні органи мають право вибірково перевіряти гостей курорту на предмет їхнього права перебування у місцях, що знаходяться в червоній зоні.