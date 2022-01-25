Для более комфортного отдыха, курорт разработал систему "идентификатора безопасного гостя", упрощающую процедуру проверки COVID-статуса.

Важно ЕС вводит новые правила для путешествий: что нужно знать туристам

Как получить идентификатор безопасного гостя

Гостям курорта нужно пройти подтверждение COVID-статуса только один раз. Это можно сделать при заселении в отель или покупке ski-pass в кассах, а также в других местах, созданных администрацией.

После подтверждения, лицо получает специальную наклейку-идентификатор, которую следует закрепить на видном месте. Она будет сигнализировать работникам курорта, что человек прошел проверку и безопасен для окружения.

Места, где можно получить идентификатор или "Центры валидации", расположены по всему периметру курорта. К ним относятся:

кассы курорта;

прокатные пункты курорта;

туристический центр ТК "Буковель";

рецепция гостиницы "Буковель";

рецепции отелей-партнеров;

лаборатории и медпункт курорта;

информационные центры курорта.

К теме Альтернатива Буковелю: локация для зимнего отдыха, где значительно дешевле и есть уникальные места

Правила и условия

Процедура получения идентификатора полностью бесплатна. Если гость потерял или повредил идентификатор, нужно будет повторно пройти процедуру верификации в любом месте выдачи и получить его снова.

Идентификатор не работает при входе и нахождении в кафе, ресторанах, других сервисах, находящихся внутри помещений. Для них действует система проверки на входе, предусмотренная положениями Минздрава.

Даже при наличии наклейки-идентификатора безопасного гостя компетентные органы имеют право выборочно проверять гостей курорта на предмет их права пребывания в местах, находящихся в красной зоне.