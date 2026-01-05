Буковель чи Драгобрат: куди краще поїхати на лижі
- Буковель пропонує 68 трас різної складності, сучасну інфраструктуру та штучний сніг, що забезпечує комфортне катання.
- Драгобрат відомий унікальними природними умовами для фрірайду, стабільним снігом та доступними цінами на ski-паси.
В Україні нарешті розпочався сезон гірськолижного відпочинку в горах. Карпати пропонують низку варіантів, де можна покататися на лижах чи сноуборді.
Коли йдеться про гірськолижні курорти України, то на думку насамперед спадають Буковель і Драгобрат. Яке місце краще обрати для відпочинку – розповідає 24 Канал.
Куди поїхати на лижі в Карпати?
Обираючи місце для зимового відпочинку, передусім слід врахувати свій рівень підготовки та складність трас, снігові умови, висоту курорту, інфраструктуру, зручності, а також доступність.
- Буковель
Ця мекка гірськолижників розташована в Івано-Франківській області, поблизу села Поляниця. Буковель вважають зразковим курортом, зокрема й через те, що тут використовують штучний сніг для забезпечення катання. Сезон на Буковелі зазвичай розпочинається найшвидше та закінчується чи не найпізніше.
Буковель / Фото із сайту курорту
Як йдеться на сайті курорту, на відпочивальників чекає 68 трас (прості, середньої складності та складні), а також 5 типів витягів:
- бугельний витяг;
- двокрісельний;
- трикрісельний;
- чотирикрісельний;
- шестикрісельний.
Завдяки великій кількості трас Буковель підходить для тих, хто планує навчитися кататися на лижах чи сноуборді. Також на курорті вже доступне вечірнє катання.
Зверніть увагу. 6 січня у Буковелі завершується новорічний сезон, тому вже невдовзі ціни на ski-паси знизяться. Так, вартість ski-пасу із 7 січня до 16 березня складатиме від 1 450 до 4 100 гривень на день.
Ціни на ski-паси у Буковелі / Скриншот із сайту курорту
- Драгобрат
Це унікальний гірськолижний курорт у Рахівському районі Закарпаття, який має статус найвисокогірнішого в Україні (1 300 – 1 700 метрів над рівнем моря). Він розташований у мальовничій місцевості неподалік від села Ясіня і відомий унікальними природними умовами, які гарантують стабільний сніг.
Як йдеться на сайті курорту, Драгобрат має понад 20 кілометрів трас різного рівня складності – від легких для новачків до екстремальних для досвідчених лижників і сноубордистів.
Окрім того, курорт славиться фрірайдом, адже тут ідеальні умови для катання поза підготовленими трасами. Саме за це українські та іноземні туристи віддають перевагу Драгобрату, який приваблює професійних лижників і сноубордистів.
Драгобрат / Фото із сайту курорту
Сезон катання на лижах на Драгобраті починається з листопада й інколи триває до середини травня. Довжина бугельного витягу ("ВЛ-1000") 1 000 метрів, бугельного ("Доппельмайєр") – 1000 метрів, мультиліфти – 220 та 260 метрів.
Ще одна причина, чому чимало людей обирають Драгобрат – доступні ціни на курорті. Наприклад, вартість ski-пасу на 50 підйомів складає від 800 до 2 800 гривень.
Ціни на Драгобраті / Скриншот із сайту курорту
Отже, Буковель кращий для комфортного катання: більше трас, сучасна інфраструктура, єдиний ski-пас та снігові гармати. Драгобрат ідеальний для автентичних Карпат: тут стабільний сніг, фрірайд, мальовнича природа та менше людей.
Де відпочити в Карпатах взимку?
На початку сезону у Буковелі спостерігається великий наплив туристів, тому черги на підйомники сягають сотень метрів. Ажіотаж пов'язаний з відкриттям зимового сезону, що призводить до переповненості трас, ресторанів і парковок.
Якщо ви шукаєте альтернативу Буковелю, то в Карпатах є чимало інших курортів для зимового відпочинку. Так, Славське, Пилипець, Плай та інші місця пропонують різноманітні траси, підйомники та додаткові послуги для відпочивальників.
Часті питання
Які фактори слід враховувати при виборі гірськолижного курорту в Карпатах?
При виборі місця для зимового відпочинку слід враховувати свій рівень підготовки, складність трас, снігові умови, висоту курорту, інфраструктуру, зручності та доступні ціни.
Чим відрізняється Буковель від Драгобрату?
Буковель відомий великою кількістю трас, сучасною інфраструктурою та штучним снігом, що дозволяє довше кататися. Драгобрат славиться стабільним природним снігом, фрірайдом та мальовничою природою, а також приваблює меншою кількістю людей.
Які переваги має відпочинок на Драгобраті?
Драгобрат пропонує унікальні природні умови для фрірайду, стабільний сніг, доступні ціни на ski-паси та мальовничу природу, що робить його привабливим для українських і іноземних туристів, особливо для професійних лижників і сноубордистів.