Буде літати, поки не буде війни: Ryanair не планує припиняти польоти до України

Ryanair не має наміру припиняти польоти в Україну, поки на її території не почалися бойові дії. Йдеться про можливе вторгнення Росії.

Лоукостер вважає, що зобов'язаний здійснювати перевезення пасажирів в країну та з неї, поки це буде безпечно. Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'лірі.

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Ryanair літатиме в Україну, поки це буде безпечно

Майкл О'Лірі не бачить причин для припинення польотів, якщо європейська авіавлада не повідомляє про загрози польотів до України. Це наш обов'язок і зобов'язання… підтримувати народ України, поки там не буде війни чи ракет,

– заявив О'Лірі на пресконференції в Лісабоні. Він каже, що важливо не панікувати. Людям потрібно повернутися додому, виїхати й полетіти за кордон до ЄС, тому, за його словами, авіакомпанії мають надавати такі послуги. Крім того, О'Лірі підтвердив раніше озвучені плани щодо базування в Україні до 20 літаків, якщо Росія не вторгнеться. Ще оголосив про плани виконувати 230 рейсів щотижня з трьох українських аеропортів цього літа. Зауважимо, водночас на початку лютого Ryanair водночас на початку лютого Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона.

"Напад" Росії на Україну 16 лютого: коротко

Німецьке видання Der Spiegel "спрогнозувало", що 16 лютого може відбутися нове російське вторгнення в Україну. Таку інформацію журналісти нібито отримали від американських спецслужб;

На тлі таких заяв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков поспішили заспокоїти українців. Мовляв, повторення 2014 року не буде й агресор не зможе взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків, ані будь-яке інше місто;

Так, тривожні прогнози про "російське вторгнення в Україну" вночі проти 16 лютого не збулися. У цей день Україна вперше відзначила День єднання;

Силові відомства заспокоїли, що ситуація – під контролем. ЗМІ показали, як Москва вивозить частину техніки з окупованого Криму;

Закордонні ЗМІ вже не називають конкретних дат "нового нападу Росії", але стверджують, що воно може статися "будь-коли".

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!