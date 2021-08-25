Як зробити поїздку до Будапешта незабутньою: туристичний гайд столицею Угорщини

Будапешт вважається справжнім туристичним раєм. І неспроста: велика кількість термальних джерел, красивих пляжів і оригінальної архітектури скрасять ваші будні та допоможуть привезти розкішні фотографії з відпустки.

Історія міста

Будапешт є столицею Угорщини, а заснований він в 1873 році шляхом об'єднання трьох міст на дунайських берегах: Буди, Пешти та Обуди. Площа становить 525,14 квадратних кілометри. Перепис населення говорить, що 2 роки тому тут проживало 1,75 мільйона людей. Це дає право місту увійти в десятку найбільших в Європі.

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Вперше згадується столиця Будапешт ще в І столітті до нашої ери, правда, під іншою назвою – Ак-Інк. Зустрічається ця згадка в кельтських рунах. У період епохи Відродження столицею Угорщини стало місто Буда, а в ХІХ столітті цього звання отримав Пешт.

Нічний Будапешт / Фото kordon

У 1918 році Будапешт отримав право називатися республікою, а через рік увійшов до складу радянських країн. У період Другої світової війни був окупований німецькими військами. Понад 200 тисяч місцевих євреїв були знищені в концтаборах під час правління Гітлера. У часи Другої світової війни постраждала левова частка міських архітектурних споруд. Найяскравішою подією того періоду вважається вибух моста Маргіт із вини німецьких саперів. Бої завершилися смертю 38 тисяч осіб. У 1950-х роках площа міста почала розширюватися, а повне відновлення після війни завершилося лише через 10 років.

Географія і клімат

У своїй країні Будапешт вважається одним із найбільш конфесійних міст, оскільки римо-католиків тут майже, протестантів – 15%, атеїстів – 20% та інших віросповідань – 19%. Переважно населення угорське, до одного відсотка місто заселяють німці, словаки, цигани. Майже 7% населення належить до інших національностей. Офіційною мовою вважається угорська, а місцева валюта – угорський форинт.

У Будапешті погода взимку зазвичай не відрізняється особливими морозами, літо – помірно спекотне, триває довго.

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Річка Дунай розділяє місто на рівнину і горбисту частину з великою кількістю зелені. Піком вважається гора Яноша, висота якої становить 527 метрів.

З точки зору геотектоніки, місто розташоване на розломі, де багато термальних джерел. Саме вони зробили з нього курорт, який користується шаленою популярністю.

Будапешт / Фото tsikaviy-svit

Місто включає 7 островів, найвідомішим з яких є Маргіт. Свою назву цей клаптик землі отримав на честь дочки угорського короля. На його території розташовані курорти, невеликий зоопарк, доріжки для велосипедистів, танцюючий фонтан і величезний парк. Визначною пам'яткою є монастир, де більшу частину життя провела Маргіт.

Як дістатися

З Києва в Будапешт зручно летіти літаком. Віза для в'їзду в країну не потрібна, оскільки між Україною та Угорщиною діє безвізовий режим: достатньо біометричного паспорта. Долетіти з української столиці можна авіарейсами МАУ або Wizz Air. Авіарейси виконуються з 2 аеропортів: Жулян і Борисполя. Переліт займає менш як 2 години. Найшвидші польоти з пересадкою у Варшаві віднімуть у мандрівників приблизно 4,5 години. Найдовші перельоти становлять близько 7 годин.

Для того, щоб заощадити на перельоті, плануйте поїздку заздалегідь. Ідеальний варіант – придбання квитків за 2 місяці до вильоту. До конкретних дат не варто прив'язуватися, оскільки різниця в кілька днів іноді сильно здешевлює вартість квитка. Також зверніть увагу на сезон і свята, в які складно придбати доступні квитки. Рейси з пересадками проблематичніші, але набагато дешевші. Радимо стежити за акціями та розпродажами, які практикують авіакомпанії, тоді ви зможете добре заощадити.

У Будапешті лише один аеропорт – імені Ференца Ліста (відомого композитора). Він має стандартну для мандрівників широку інфраструктуру, яка включає бари, кафе, магазини, сувенірні відділи, аптеки, пошту, медичний пункт, зону відпочинку, стоянку і місця для сну. Аеропорт розташований за 20 кілометрів від центру угорської столиці.

Проживання в Будапешті

Якщо ви дивилися "Готель "Гранд Будапешт", напевно, залишилися під враженням від краси міста та очікуєте зняти готель не гірше, ніж у відомому фільмі. Однак ви повинні врахувати, що в цьому місті показник вартості та якості буде одним із найвищих в Європі. І це стосується не тільки люксового житла, а й економного.

Туристи часто замислюються, де їм зупинитися: в Буді (там недорого, є заміські комплекси та готелі на природі) або в Пешті.

Будапешт / Фото kidpassage

У Будапешті є близько 20 готелів з поміткою "п'ять зірок". За номер із двома кімнатами готуйтеся заплатити 32 – 150 тисяч форинтів (3 130 – 13 417 гривень). І найчастіше така висока вартість навіть не включає сніданок, тому будьте уважні під час бронювання.

Любителям комфортного відпочинку і термальних вод рекомендуємо зупинити вибір на "Аквінкум" (готель в Обуді). Попри те, що це 5-зірковий готель, доступ в СПА є не у всіх номерах, за нього доведеться ще й додатково платити. До речі, сума оплати в цьому випадку подвоюється у два рази.

Найпопулярніші в місті 3-зіркові готелі (їхня кількість перевищує 150). Якщо ви хочете мати можливість вийти до купальні, обирайте готелі на 4 зірки. Останні обійдуться туристам у. До речі, 3-зіркові готелі часто включають сніданок, а від готелів із великою кількістю зірок їх відрізняє площа номера. Таке житло можна зняти заза 2 кімнати.

Економні туристи найчастіше зупиняють вибір на апартаментах, оскільки їх можна зняти лише за 12,4 тисячі форинтів (1 110 гривень). Повний перелік готельних зручностей у них, звичайно ж, не зустрінеш, зате можна заощадити.

Не вибагливим туристам підійдуть хостели, вартість яких становить від 269 до 448 гривень за спальне місце. З персоналом легко домовитися, якщо ви розумієте англійську чи німецьку. Є і співробітники, які відмінно володіють російською мовою (ці знання збереглися з часів Радянського Союзу). Попросіть на реєстраційній стійці рекламні буклети з туристичними маршрутами та ознайомтеся з прокатом велосипедів, щоб дослідити всі куточки Будапешта.

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Шопінг та покупки

Для фанатів автентичної культури існує багато крамниць, що продають національний вишитий одяг, скатертини, фіранки й постільні приналежності. Якщо ви їдете за легендарною угорською порцеляною, доведеться докласти чималих зусиль, щоб її знайти. Цей посуд завжди вважався предметом розкоші, а зараз його виробництво в рази знизилося. Остерігайтеся китайських підробок, яких дуже багато в сувенірних крамницях Будапешта.

За покупками вирушайте, в першу чергу, на головний ринок, який розмістили у будівлі XIX століття. Тут можна придбати сувеніри, національний одяг і продукти з напоями.

На вулиці Лехел є ще один ринок, який не має особливого попиту в туристів. А дарма, адже там місцеві продають найсмачніші фрукти та овочі зі своїх ділянок. За одягом ви можете відправитися в торгові центри Arena Plaza та West End, де багато відомих брендів. Поруч із центральним ринком можна знайти люксові бутики. Майте на увазі, що міські магазини зазвичай не працюють на вихідних, у них обмежений графік. Але супермаркети та приватні магазини переважно не дотримуються цих правил.

Їжа та напої

Якщо ви не хочете приїхати з банальними магнітами з фото Будапешта, зверніть увагу на дійсно цінні покупки. Наприклад, на місцевий алкоголь – вино і пиво. Не беріть їх в дьюті-фрі в надії заощадити. Насолоджуйтеся смаком оригінальних напоїв, куплених на місцевому ринку. Тим більше ціни там значно нижчі.

Палінка – бренді, настояний на фруктах. Це один із найпоширеніших місцевих напоїв. Обирайте тільки відомі марки, щоб не зіпсувати враження гірким смаком. Лікер "Унікум", до складу якого входить понад 40 трав, купуйте від фірми Zwack. До речі, молоді сподобається газований варіант цього напою.

Не можна поїхати в Угорщину і не привезти місцеві салямі, які популярні у всій Європі. Зупиніть вибір на марці Pick – найпопулярнішій у місті. Також привезіть друзям пасту з перцю в тюбиках, яку ви більше ніде не знайдете. Місцеві солодощі та шафран – ще одні обов'язкові для вашого списку товари.

Пам'ятки

Насамперед їдьте на набережну Дунаю. Тут ви зможете побачити місцеві собори, Парламент, замки та Рибальський бастіон.

У Будапешті пам'яток багато, але не ігноруйте мінеральні джерела. Особливо це стосується людей, які страждають від проблем зі шкірою і кістками. Місцеві люблять грати в шахи, не вилазячи з джерел вуличних басейнів, які мають температуру від 40 градусів. Врахуйте, що після 19 години багато саун закривають.

Рибальський бастіон / Фото podorozhuy

Найстарішою купальнею в місті вважається Veli Bej. Вона заснована ще в XVI столітті. Всього за 5 євро можна побути в одній із п'яти купалень на вибір і отримати масаж. Майте на увазі, що англійську там мало хто знає. Ще одна приваблива купальня – Rudas. Однак тут є спеціально відведені дні для чоловіків і жінок. Але нудистів тут немає, не переживайте.

Якщо ви любите цікаві заходи, Будапешт – саме те місто, яке вам потрібно. Тут є, яка дозволяє відвідувачам відчути, як це – бути людиною з вадами зору.

Собор Святого Матьяша / Фото enjourney

Музей пейнтбольних автоматів – ще один обов'язковий пункт для відвідування, адже там можна пограти на автоматах зі столітньою історією. Цікаво й те, що власник може повернути частину грошей за квиток, якщо ви швидко вийдете із закладу, зрозуміло, на його думку.

Розваги та нічне життя в Будапешті

Окрім цього, не оминіть локації, яка обійдеться вам у копійки. Вхід вкоштує стільки ж, скільки й проїзд в метрополітені. Але вражень ви отримаєте більше.

Всім туристам потрібно обов'язково покататися по Дунаю на водному транспорті. Бажано у вечірній час, загорнувшись у плед і насолоджуючись вином під звуки цикад. Починайте день неодмінно з чашки міцної кави та тістечка з кремом, кожен раз заходьте в нові бари та закусочні в Будапешті, щоб обрати фаворита. Навіть якщо ви поїхали на відпочинок без дітей, обов'язково загляньте в зоопарк і погодуйте птахів у міському парку. Докладіть зусиль і підійміться на оглядовий майданчик Яноша.

Окреме задоволення – підземний Будапешт, який розкривається усіма барвами в замкових катакомбах Пал-Вельде. На фунікулері можна проїхати до Будайської фортеці (до речі, у вагоні найдовшого трамвая у світі), а якщо взяти машину в оренду, можна побачити стародавні руїни передмість.

Зверніть увагу на велику кількість міських екскурсій. Кожен турист може обрати те, що йому до душі: від піших прогулянок до нічних круїзів по річці. До речі, якщо ви любите нічне життя, обов'язково прогуляйтеся (а ще краще – оселіться там) районом Ержебетвароше, який зосереджує велику кількість пабів і клубів. Не дивуйтеся кількості синагог і оригінальній архітектурі, оскільки це колишній єврейський квартал.

Як бачите, Будапешт – ідеальне туристичне місто. Їхати туди варто незалежно від ваших уподобань і способу життя, оскільки кожен турист знайде там розваги за своїм смаком. Особливо рекомендуємо їхати туди влітку (щоб сповна насолодитися купальнями та природою) або на Різдво (щоб оцінити красу оздоблення до свята).