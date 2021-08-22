У місті каналів дуже легко загубитись, повернути не туди та довго блукати вуличками, шукаючи потрібну. Щоб не допускати цих та інших помилок, вчіться на чужому досвіді.

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6 помилок, які робить більшість туристів у Венеції

Побувати на екскурсії мальовничими каналами, насолодитись неймовірною архітектурою, музеями, гламурними готелями та скуштувати традиційну венеціанську кухню – обов'язкові пункти у списку кожного туриста. Щоб Венеція вам точно сподобалась, не повторюйте цих помилок та дотримуйтесь простих порад.

Їсти в закладах на площі Сан-Марко



Заклади на площі Сан-Марко невиправдано дорогі / Фото Unsplash

Звісно, можна собі дозволити перекус у цьому шедевральному місці, проте це невиправдана витрата грошей. На відомій площі у Венеції є чимало магазинів, кафе та ресторанів, але всі вони не варті цін у меню. Єдиний автентичний заклад, на який можна звернути увагу, – Caffè Florian, що датується 1720 роком.

Порада: Обирайте ті заклади харчування, у яких гостюють самі венеціанці. Такі кафе та ресторани справді варті уваги, а їжа там зазвичай традиційна та смачна.

Поїхати не в ту сторону, куди потрібно



З водним транспортом варто бути уважним / Фото Unsplash

У Венеції популярним громадським транспортом є водні автобуси – вапоретто. Це чи не найдешевший спосіб пересування у місті. Але варто бути дуже уважним, адже навколо головного острова прокладено понад 20 різних ліній вапоретто. Перед посадкою переконайтесь, що ви обрали судно з правильним напрямком.

Порада: Скористайтесь для планування поїздки офіційним додатком AVM Venezia. Це допоможе вам правильно організувати маршрут. Також не забудьте придбати квитки для пересування на водному автобусі. Відповідні автомати та каси є не на кожній зупинці, тому ви можете завчасно придбати кілька квиточків або скористатись туристичною карткою.

Переплачувати гондольєрам



Якщо ви вирішили покататись на гондолі, вам варто це знати / Фото Unsplash

У Венеції місто встановлює фіксовану ціну за час поїздки на гондолі. Але туристи, які про це не знають, часом потрапляють на недобросовісних гондольєрів, що можуть здерти куди більше грошей. Пів години на гондолі вартує близько 80 євро – з 9 до 19 години, і 100 євро – з 19 до 3 години.

Порада: Перед поїздкою, обов'язково перевірте офіційні дані на сайті мерії. Ви можете спробувати виторгувати нижчу ціну. Варто також знати, що від кількості людей вартість не змінюється, а одна гондола може вмістити максимум 6 пасажирів.

Довіряти Google картам



Не вірте картам Google і не бійтесь загубитись у Венеції / Фото Unsplash

У Венеції ви точно загубитесь, до цього варто бути готовим, особливо якщо плануєте користуватись Google картами.

Порада: По-перше, рекомендуємо реагувати на такі ситуації спокійно і сприймати це, як можливість дослідити ще одну вуличку цього чарівного міста. По-друге, щоб знайти потрібне місце, звертайте увагу на вказівники, які є на кожній вулиці. Вони допоможуть легко добратись до головних визначних пам'яток, наприклад, площі Сан-Марко.

Купувати квитки у музеї біля входу



Купуйте квитки у музеї завчасно / Фото Pinterest

Купувати квитки заздалегідь – може здаватись зайвою витратою часу, адже більшість музеїв та історичних місць не вимагають цього. Проте, щоб зекономити час та не стояти у довжелезних чергах біля кожної будівлі, рекомендуємо це робити. Так ви встигнете відвідати всі заплановані локації та зможете отримати особливий досвід і позитивні емоції.

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Бронювати готель в останню хвилину



Подбайте про місце для ночівлі заздалегідь / Фото Muscat Daily

Плануйте свою подорож завчасно, принаймні готель бронювати точно варто заздалегідь. У розпал сезону вхопити гарний номер за привабливою ціною майже нереально.

Порада: Рекомендуємо бронювати готель за кілька тижнів, або ж навіть місяців наперед. Якщо ви збираєтесь відвідати місто у час Венеціанського кінофестивалю, вам слід подумати про житло як мінімум за рік до цього.