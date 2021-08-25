Как сделать поездку в Будапешт незабываемой: туристический гайд столицей Венгрии

Будапешт (столица Венгрии) считается настоящим туристическим раем. И неспроста: обилие термальных источников, красивых пляжей и оригинальной архитектуры скрасят ваши будни и помогут привезти шикарные фотографии из отпуска.

Істория города

Будапешт является столицей Венгрии, а основан он в 1873 году посредством объединения трех городов на дунайских берегах: Буды, Пешты и Обуды. Площадь составляет 525,14 квадратных километров. Перепись населения гласит, что 2 года назад здесь проживало 1,75 миллиона людей. Это дает право городу войти в десятку самых больших в Европе.

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Впервые упоминается столица Будапешт еще в первом веке до нашей эры, правда под другим названием – Ак-Инк. Встречается это упоминание в кельтских рунах. В период эпохи Возрождения столицей Венгрии стал город Буда, а в XIX веке этого звания удостоился Пешт.

Ночной Будапешт / Фото kordon

В 1918 году Будапешт получил право называться республикой, а через год вошел в состав советских стран. В период Второй мировой войны был оккупирован немецкими войсками. Более 200 тысяч местных евреев были уничтожены в концлагерях при правлении Гитлера. Во время Второй мировой войны пострадала львиная доля городских архитектурных построек. Самым ярким событием того периода считается взрыв моста Маргит по вине немецких саперов. Бои завершились смертью 38 тысяч человек. В 1950-х годах площадь города начала расширяться, а полное восстановление после войны завершилось лишь через 10 лет.

В своей стране Будапешт считается одним из самых конфессионных городов, поскольку часть римо-католиков здесь составляет почти 46%, а протестантов – 15%, атеистов – 20% и других вероисповеданий – 19%. Преимущественное население венгерское, до одного процента город заселяют немцы, словаки, цыгане. Почти 7% населения принадлежит к другим национальностям. Официальным языком считается венгерский, а местная валюта – венгерский форинт.

География и климат

В Будапеште погода зимой обычно не отличается особыми морозами, лето – умеренно жаркое, длится долго.

Река Дунай разделяет город на равнину и холмистую часть с обилием зелени. Пиком считается гора Яноша, высота которой составляет 527 метров.

С точки зрения геотектоники, город находится на разломе, где много термальных источников. Именно они сделали из него курорт, пользующийся бешеной популярностью.

Будапешт / Фото tsikaviy-svit

Город включает 7 островов, самым известным является Маргит. Свое название этот клочок земли получил в честь дочери венгерского короля. На его территории находятся курорты, небольшой зоопарк, дорожки для велосипедистов, танцующий фонтан и огромный парк. Достопримечательностью является монастырь, где большую часть жизни провела Маргит, в дальнейшем канонизированная церковью.

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Как добраться

Из Киева в Будапешт удобно лететь самолетом. Виза для въезда в страну не нужна, так как между Украиной и Венгрией действует безвизовый режим, достаточно биометрического паспорта. Долететь из украинской столицы можно авиарейсами МАУ или Wizz Air. Если хотите сэкономить, выбирайте вариант с пересадками от LOT.

Авиарейсы выполняются с двух аэропортов: Жулян и Борисполя. Перелет занимает меньше 2 часов. Самые быстрые полеты с пересадкой в Варшаве отнимут у путешественников примерно 4,5 часа. Самые длинные перелеты составляют около 7 часов. Для того чтобы сэкономить на перелете, планируйте поездку заранее.

Идеальный вариант – приобретение билетов за 2 месяца до вылета. К конкретным датам не стоит привязываться, поскольку разница в пару дней иногда сильно удешевляет стоимость билета. Также обратите внимание на сезон и праздники, в которые сложно приобрести доступные билеты. Рейсы с пересадками проблематичнее, но намного дешевле прямых. Советуем следить за акциями и распродажами, которые практикуют авиакомпании, тогда вы сможете хорошо сэкономить.

В Будапеште лишь один аэропорт – имени Ференца Листа (известного композитора). Он имеет стандартную для путешественников широкую инфраструктуру, которая включает: бары, кафе, магазины, сувенирные отделы, аптеки, почту, медицинский пункт, зону отдыха, парковку и места для сна. Аэропорт находится в 20 километрах от центра венгерской столицы.

Проживание в Будапеште

Если вы смотрели "Отель "Гранд Будапешт", наверняка, остались под впечатлением от красот города и ожидаете снять гостиницу не хуже, чем в известном фильме. Однако вы должны учесть, что в этом городе показатель стоимости и качества будет одним из самых высоких в Европе. И это касается не только люксового жилья, но и экономичного. Туристы часто задумываются, где им остановиться: в Буде (там недорого, есть загородные комплексы и отели на природе) или в Пеште.

Будапешт / Фото kidpassage

В Будапеште есть около 20 отелей с пометкой "5 звезд". За номер с двумя комнатами готовьтесь заплатить 32 – 150 тысяч форинтов (3 130 – 13 417 гривен). И зачастую такая высокая стоимость даже не включает завтрак, поэтому будьте внимательны при бронировании.

Любителям комфортного отдыха и термальных вод рекомендуем остановить выбор на "Аквинкуме" (отель в Обуде). Несмотря на то, что это 5-звездочный отель, доступ в СПА есть не во всех номерах, за него придется еще и дополнительно платить. Кстати, сумма оплаты в этом случае удваивается в 2 раза.

Наибольшей популярностью в городе пользуются 3-звездочные отели (их количество превышает 150). Если вы хотите иметь возможность выйти к купальне, выбирайте отели на четыре звезды. Последние обойдутся туристам в. Кстати, трехзвездочные отели часто включают завтрак, а от гостиниц с большим количеством звезд их отличает площадь номера. Такое жилье можно снять заза две комнаты.

Экономные туристы чаще всего останавливают выбор на апартаментах, так как их можно снять всего за 12,4 тысячи форинтов (1 110 гривен). Полный перечень отельных удобств в них, конечно же, не встретишь, зато можно сэкономить. Особо не привередливым туристам подойдут хостелы, стоимость которых составляет от трех до пяти тысяч форинтов за спальное место. С персоналом легко договориться, если вы понимаете английский или немецкий. Есть и сотрудники, отлично владеющие русским языком (эти знания сохранились со времен Советского Союза). Попросите на регистрационной стойке рекламные буклеты с туристическими маршрутами и ознакомьтесь с прокатом велосипедов, чтобы исследовать все уголки Будапешта.

Шопинг и покупки

Для фанатов аутентичной культуры существует много лавок, продающих национальную вышитую одежду, скатерти, занавески и постельные принадлежности. Если вы едете за легендарным венгерским фарфором, придется приложить немалые усилия, чтобы его найти. Эта посуда всегда считалась предметом роскоши, а сейчас ее производство в разы снизилось. Остерегайтесь китайских подделок, которых очень много в сувенирных лавках Будапешта.

За покупками отправляйтесь, в первую очередь, на главный рынок, который находится в здании девятнадцатого века. Здесь можно приобрести сувениры, национальную одежду и продукты с напитками. На улице Лехель есть еще один рынок, который не пользуется особым спросом у туристов. А зря, ведь там местные продают самые вкусные фрукты и овощи со своих участков. За одеждой вы можете отправиться в торговые центры Arena Plaza и West End, где много массовых брендов. Рядом с центральным рынком можно найти люксовые бутики. Имейте в виду, что городские магазины обычно не работают на выходных, у них ограниченный график. Но супермаркеты и частные магазины преимущественно не следуют этим правилам.

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Еда и напитки

Если вы не хотите приехать с банальными магнитами с фото Будапешта, обратите внимание на действительно ценные покупки. Например, на местный алкоголь – вино и пиво. Не берите их в дьюти-фри в надежде сэкономить. Насладитесь вкусом оригинальных напитков, купленных на местном рынке. Тем более цены там намного ниже.

Палинка – бренди, настоянный на фруктах. Это один из самых распространенных местных напитков. Выбирайте только известные марки, чтобы не испортить впечатление горьким вкусом. Ликер "Уникум", в состав которого входит более сорока трав, покупайте от фирмы Zwack. Кстати, молодежи понравится газированный вариант этого напитка.

Нельзя поехать в Венгрию и не привезти местные салями, которые популярны по всей Европе. Остановите выбор на марке Pick – самой популярной в городе. Также привезите друзьям пасту из перца в тюбиках, которую вы больше нигде не найдете. Местные сладости и шафран – еще одни обязательные для вашего списка товары.

Достопримечательности

Первым делом поезжайте на набережную Дуная. Здесь вы сможете увидеть местные соборы, Парламент, замки и Рыбацкий бастион.

В Будапеште достопримечательностей много, но не игнорируйте минеральные источники. Особенно это касается людей, страдающих от проблем с кожей и костями. Местные любят играть в шахматы, не вылезая из сорокоградусных источников уличных бассейнов. Учтите, что после семи вечера многие сауны закрывают.

Рыбацкий бастион / Фото podorozhuy

Самой старой купальней в городе считается Veli Bej, она основана еще в шестнадцатом веке. Всего за пять евро можно искупаться в одной из пяти купален на выбор и получить массаж. Имейте в виду, что английский там мало кто знает. Еще одна достойная купальня – Rudas. Однако здесь есть специально отведенные дни для мужчин и женщин. Но нудистов здесь нет, не переживайте.

Если вы любите интересные мероприятия, Будапешт – именно тот город, который вам нужен. Здесь есть, которая позволяет посетителям ощутить, каково это, быть слепым человеком.

Собор Святого Матьяша / Фото enjourney

Музей пейнтбольных автоматов – еще один маст-хэв к посещению, ведь там можно поиграть на автоматах со столетней историей. Интересно и то, что владелец может вернуть часть денег за билет (8 евро), если вы выйдете сильно рано из заведения, разумеется, по его мнению.

Вход в Музей метро стоит столько же, сколько и проезд в метрополитене. Но впечатлений вы получите больше.

Развлечения и ночная жизнь в Будапеште

Всем туристам нужно обязательно прокатиться по Дунаю на водном транспорте. Желательно в вечернее время, укутавшись в плед и наслаждаясь вином под треск цикад. Начинайте день непременно с чашки крепкого кофе и пирожного с кремом (выбирайте покалорийнее), при этом каждый раз заходите в новые бары и закусочные в Будапеште, чтобы выбрать фаворита. Даже если вы поехали на отдых без детей, обязательно загляните в зоопарк и покормите птиц в городском парке. Приложите усилия и взберитесь на смотровую площадку Яноша.

Отдельное удовольствие – подземный Будапешт, который раскрывается всеми красками в замковых катакомбах Пал-Вельди. На фуникулере можно проехать до Будайской крепости (кстати, в вагоне самого длинного трамвая в мире), а если взять машину в аренду, можно увидеть древние развалины пригородов.

Обратите внимание на обилие городских экскурсий. Каждый турист может выбрать то, что ему по душе: от пеших прогулок до ночных круизов по реке. Кстати, если вы любите ночную жизнь, обязательно прогуляйтесь (а еще лучше – поселитесь) по району Эржебетвароше, который сосредотачивает большое количество пабов и клубов. Не удивляйтесь количеству синагог и оригинальной архитектуре, так как это бывший еврейский квартал.

Как видите, Будапешт – идеальный туристический город. Ехать туда стоит вне зависимости от ваших предпочтений и образа жизни, так как каждый турист найдет там развлечения на свой вкус. Особенно рекомендуем ехать туда летом (чтобы сполна насладиться купальнями и природой) или на Рождество (чтобы оценить красоту убранства к празднику).