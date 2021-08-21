Попасть внутрь дома можно только с экскурсией. В статье мы расскажем историю и интересные факты о Доме с химерами.

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Общая информация

Дом с химерами – самая известная постройка в Киеве в стиле модерн. В столице это первый дом, который был построен из цемента и кирпича "без крыши" (высокий парапет на крыше спрятал кровлю). Сооружение построено в форме куба и имеет шесть этажей, если смотреть с площади Франко, и всего три – с Банковой. На каждом этаже была расположена только одна квартира. С самого начала оно строилось для получения прибыли от аренды.

Внутренние интерьеры и внешнее оформление больше нигде не повторяются. Фасады украшены скульптурами на охотничью и мифологическую тематику – морские жители, различные животные, пресмыкающиеся. Несмотря на парапет крыши, можно увидеть нереид, которые держат в руках трезубцы, а вместо волос у них – фантастические цветы и листья. Рядом сидят большие лягушки и высятся хвосты дельфинов. Крылья широко расправляют орлы, по колоннам бегут ящерицы. В стены вмурованы головы антилоп, носорогов, крокодила и слонов (хоботы которых являются водостоками).

Дом с химерами / Фото AD magazine

Интерьер соответствует внешнему виду. Первое помещение от центральных дверей захватывает сразу. В центре потолка находится спрут, щупальца которого спускаются к стенам сплетением морских звезд, растений и раковин различных цветов, сверху покрытых перламутром. Стены украшают росписи с изображениями подводного мира и затонувших кораблей. В центре парадной лестницы встроена колонна, обвитая огромным дельфином и растениями. Лестница, ведущая на верхние этажи, выполнена из белого мрамора. На стенах можно увидеть охотничьи трофеи: куропаток в виде гирлянд, зайца, оленя и другую дичь. На лестнице между 4 и 5 этажами установлен огромный сом – электрический светильник, который до сих пор работает.

Специфически то, что здание внутри украшают животные – добыча охотника, в то время, как извне – живые животные.

Сейчас Дом с химерами – Малая резиденция Президента Украины, где проходят встречи с зарубежными делегациями. Также на территории находится филиал Национального музея – "Шедевры искусства Украины". Гордость музейно-культурного центра – "Острожская Библия", датированная 1581 годом и напечатанная Иваном Федоровым. Вы ознакомитесь со скульптурами, живописными полотнами, бронзовой посудой 16 века до нашей эры.

Где находится

Фантастическое здание с химерами находится в самом центре столицы, напротив Администрации Президента, по адресу Банковая 10. Доехать до здания можно на метро. От станции Крещатик надо идти по улице архитектора Городецкого, перейти площадь Ивана Франко и подниматься вверх. Но если доехать до улицы Институтской, то тоже надо идти вверх по направлению к Банковой.

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История

В начале 20 века в Киеве начали проводить благоустройство заброшенной территории в отдаленной части. Сначала было осушение Козьего болота, а на его месте был построен театр. А участок земли на утесе, позади театра, выставили на аукцион по низкой цене, потому что он был непригоден для строительства из-за крутого склона.

Но это не расстроило польского архитектора Владислава Городецкого. Одна из версий идеи строительства построена на споре архитекторов Владимира Леонтовича, Александра Кобелева и самого Владислава Городецкого. Когда они узнали, что Городецкий приобрел участок на склоне утеса, архитекторы были удивлены таким поступком и сразу заключили пари: условия были жесткие, потому что на протяжении 2-х лет Городецкий должен был построить на непригодном участке дом.

Интерьер Дома с химерами / Фото kyivmaps

Так за период 1902 – 1903 годов был возведен Дом с химерами. Строительство сооружения заняло один год, а на его внутреннее и внешнее оформление ушло 2 года. В 1904 году произошло заселения дома жильцами. Архитектор с семьей занял 4-й этаж, остальные сдавал внаем. В 1912 году архитектор заложил дом, чтобы получить средства для поездки в Кению на сафари. Выкупить его Городецкий уже не смог, поэтому в 1913 году здание перешло в собственность работника французского консульства – Данила Балаховского. В 1916 году Дом с химерами перекупил купец первой гильдии Самуил Немец.

После революции здание было национализировано. Его отдали под коммуналку. В этом доме в начале Великой Отечественной войны жила интеллигенция (инженеры, работники искусства и т.д.), поэтому здание не разрушилось. После войны это уже была больница ЦК КПУ.

За этот период дом значительно пострадал. Все стены неоднократно были окрашены масляной краской, к стенам была прикреплена медицинская аппаратура, которая создавала вибрацию, что привело к трещинам. Для уменьшения разрушения сооружения землей были засыпаны нижние этажи. Но это не помогло: с фасада начали падать цементные фигуры. После закрытия Мариинского дворца на ремонт было принято решение резиденцию Президента перенести в Дом с химерами. Благодаря этому в 2003 – 2004 годах была осуществлена ​​реконструкция здания. После окончания работ дом Городецкого стал Малой резиденцию Президента.

Одна из комнат в Доме с химерами / Фото kyivmaps

Современная президентская резиденция, расположенная на Банковой, делится на следующие помещения:

зал для брифингов;

правительственная комната для подписания бумаг;

помещение для вручения грамот и наград;

зал для торжественных мероприятий;

переговорный зал;

комната для личных встреч Президента Украины.

Интересные факты

Чрезвычайные скульптуры Дома с химерами сделанные итальянским скульптором Элио Саля из Милана по эскизам Городецкого. Наружная отделка – миниатюры животного подводного и надземного миров. Здание принадлежит к памятнику архитектуры. В строительстве впервые был использован цемент. Наружная отделка здания – единственная во всем мире. Элио Саля поставил свой автограф на изображенной битве между орлом и львом. Внутри особняка все животные были изображены в виде добычи охотников, а снаружи – только живые животные. Есть мнение, что Воланда и Азазелло Булгаков в своем романе "Мастер и Маргарита" создал под впечатлением от этого сооружения. С улицы Банковой дом имеет 3 этажа, а с противоположной стороны – 6, благодаря перепаду высот. Весь декор Дома с химерами выполнен из бетона. Многие исследователи считают, что скульптуры животных из бетона – реклама нового материала, а не творческий замысел. Дом Городецкого имеет форму куба. Благодаря высокому парапету кажется, что здание не имеет крыши. Одна из легенд гласит, что здание было построено архитектором Николаем Добачевским, а не Городецким. Но подписи на всех чертежах поставлены Городецким, что доказывает его авторство. Для укрепления дома было применено 50 бетонных свай.

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Для туристов

Дом с химерами туристы могут фотографировать извне. При желании попасть внутрь начинаются проблемы. На экскурсию нужно заранее записываться за несколько месяцев. Для записи необходимо предоставить полные паспортные данные.

Если вы попали в список на посещение, подтверждение поступит за 1 – 3 дня до экскурсии, обязательно с собой надо иметь паспорт. Внутри запрещено фотографировать и проводить видеосъемку, телефоны должны быть оставлены в камере хранения. Это связано с тем, что Дом с химерами – режимный объект. В группу входит не более 10 туристов. Стоимость билета на одного – 400 гривен. Экскурсии проводятся по субботам в 10:00 и 12:00.

Со стороны Администрации Президента дом осмотреть извне нельзя. Здесь находится охрана, поэтому даже подойти к зданию не получится.

Необычный и сказочный Дом с химерами посетить стоит всем, кто интересуется архитектурой Киева, несмотря на существующие ограничения.