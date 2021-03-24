Британців штрафуватимуть на 5 000 фунтів за відпочинок за кордоном

Уряд Великої Британії може запровадити штрафи для тих громадян, які намагатимуться виїхати за кордон без поважної причини, зокрема у відпустку. Нововведення повинне набути чинності 29 березня.

Депутатам британського парламенту пропонують ухвалити такі зміни для того, щоб запобігти поширенню COVID-19. Водночас вони передбачають, що акції протесту вважатимуться винятком із загальної заборони масових зібрань.

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Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що "занадто рано" встановлювати на літо нові правила в'їзду за кордон. За його словами, уряд сподівається отримати більше інформації до 5 квітня.

Багато людей дійсно хочуть знати, що відбуватиметься у період свят, і я знаю, що це дуже важливо і цікаво, — сказав він під час пресконференції.

Зазначається, що згідно з нинішнім планом послаблення обмежень, британці зможуть виїхати за кордон на відпочинок з 17 травня, однак, залежно від епідеміологічної ситуації, розклад може змінитися. Запровадження штрафу у розмірі 5 000 фунтів пов'язане з черговим сплеском коронавірусу в Європі, а також повільному поширенню вакцин у країнах.

Голосування щодо цих законопроєктів призначене на найближчий четвер. Якщо їх затвердять, то вони набудуть чинності з 29 березня. Хоча їх термін дії до 30 червня, Міністр охорони здоров'я Метт Генкок припустив, що іноземні канікули можуть бути дозволені й раніше цієї дати.

За яких умов можна виїхати за кордон?

робота

волонтерство

освіта

догляд за дітьми або їх народження

медичні потреби

переїзд, продаж або оренда майна

відвідування весілля або похорону

Заборона не поширюється на тих, хто подорожує до загальної тревел-зони Нормандських островів, острова Мен та Республіки Ірландія – якщо це не кінцевий пункт призначення.

Нагадаємо, раніше Велика Британія посіла 18-те місце у списку найщасливіших країн у світі.