У мережі показали відео, який зараз вигляд має Білосарайська коса, що в Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Як занепадає Білосарайська Коса?

У мережі оприлюднили відео, на якому можна побачити Національний парк "Меотида". На кадрах видно стан узбережжя Азовського моря та лимани зараз.

Хоча вода ніби чиста, однак за кілька сантиметрів від берега вона немов перетворюється у "желе".

Як Росія знищила курорт-перлину Азовського узбережжя: дивіться відео

Білосарайська Коса була популярним курортом завдяки чистим піщаним пляжам, неглибокому морю, яке швидко прогрівається, та цілющим грязям лиманів.

Це було ідеальне місце для сімейного відпочинку й на косі розташовувалися бази відпочинку, пансіонати, котеджі тощо.

Та через російську окупацію пляжі спорожніли, бази відпочинку заростають бур'янами, а екосистема парку "Меотида" зазнає шкоди через браконьєрство та військові дії.

Тепер на косі немає ані людей, ані тварин і птахів. Наприклад, колонії пеліканів кучерявих значно скоротилися після навчань окупантів у 2015 році.

Білосарайська коса та парк "Меотида" вже понад три роки окуповані Росією і ситуація біля моря лише погіршується.

Які ще курорти руйнує Росія?