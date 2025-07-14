Що відбувається на пляжах Бердянська?

Про ситуацію в окупованому Бердянську, що у Запорізькій області, станом на липень 2025 року розповів "Телеграф", інформує 24 Канал.

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Завжди галасливий Бердянськ сьогодні має зовсім інший вигляд. І хоч піщані береги залишилися таким ж, а доступ до моря відкритий, та атмосфера панує зовсім інша. У сам розпал сезону на море приходять лише кілька людей. Колись переповнені пляжі сьогодні нагадують майже безлюдну пустелю. Атмосферу не порівняти з тим ажіотажем, який творився у Бердянську до 2022 року.



Майже пусті пляжі у Бердянську / Фото "Телеграф"

Окупаційна влада намагається відновити колишню славу Бердянська. На пляжах поставили дитячі батути, аби створити ілюзію безпечного місця для сімей. Однак навіть ці приманки не працюють – людей на пляжах більше не стає.



У Бердянську нема відпочивальників / Фото "Телеграф"

Дивіться відео з Солом'яного пляжу у Бердянську:

У парках також людей практично немає, а колесо огляду непорушно застигло. Водночас біля порту ведуться активні роботи – там стоять крани, судна і техніка.



Парк Бердянська без перехожих / Фото "Телеграф"

Зауважимо, російські війська окупували Бердянськ у лютому 2022 року. До того часу це місто було популярним курортом серед туристів з усієї України. Щоб взяти шезлонг, доводилося стояти у черзі, а в обід на пляжі вже й не було де лягти. Зараз же Бердянськ пустує.