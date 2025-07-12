24 Канал розповідає про два курорти в Берегівському районі, де можна відпочити на термальних водах. Оскільки кожне джерело має свій хімічний склад, то перед купанням варто ознайомитися з протипоказаннями. Зрештою, майже на кожному термальному курорті облаштовують і звичайні басейни, де можна купатися без обмежень.

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Термальні води в Береговому

Містечко Берегове розташоване в межах Закарпатської низовини й біля підніжжя острівних вулканічних гір. Термальні й мінеральні води зосереджені в його околицях. Їх застосовують для лікування серцево-судинної системи та хвороб шкіри.

У Береговому відомі два оздоровчі комплекси з термальними басейнами:

Навчально-спортивна база "Закарпаття".

Оздоровчий комплекс "Жайворонок".

На сайті оздоровчого комплексу вказано, що вода, якою наповнюються басейни, б'є прямо зі свердловин глибиною 1200 метрів. Вона не піддається технічній або хімічній обробці, тому вся цілюща сила зберігається.

На території комплексу є готель, медичний центр, літній пляжний комплекс із термальними та звичайними басейнами, а також ресторан і кафе. Відвідування пляжної зони коштує 250 гривень за годину, 300 гривень за три години та 450 гривень за весь день. Для дітей зростом до 120 сантиметрів – безплатно. Для учасників УБД – знижка 50%.

Де розташоване Берегове: карта

Термальні води Косино

Це великий курорт з термальними басейнами, що розташований у селі Косонь. Їх наповнюють гарячою мінеральною водою, яку викачують зі свердловин глибинними помпами. На поверхню вода потрапляє з температурою близько 55 градусів, охолоджується до 41 градуса, а тоді подається в басейни.

Термальна вода саме на цьому курорті багата на залізо, марганець, калій, кремній, натрій, фтор, цинк та інші мікроелементи, що комплексно впливають на весь організм.

Чотири години перебування на курорті коштуватимуть 1000 гривень, а за вдвічі більшу суму можна відвідувати комплекс необмежений час. Для дітей зростом до 150 сантиметрів вхід є безплатним. Для УБД діє спеціальний тариф – 500 гривень за 4 години та 1000 гривень за весь день.

На території комплексу діє 7 басейнів, серед яких є і термальні, і звичайні. Також тут є готель, ресторани та бари.

Де розташоване село Косонь: карта