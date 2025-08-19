В сети показали видео, как сейчас выглядит Белосарайская коса, что в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Смотрите также Безлюдно, а пляж на вид как болото: во что Россия превратила популярный курорт в Украине

Как приходит в упадок Белосарайская Коса?

В сети обнародовали видео, на котором можно увидеть Национальный парк "Меотида". На кадрах видно состояние побережья Азовского моря и лиманы сейчас.

Хотя вода вроде чистая, однако за несколько сантиметров от берега она словно превращается в "желе".

Как Россия уничтожила курорт-жемчужину Азовского побережья: смотрите видео

Белосарайская Коса была популярным курортом благодаря чистым песчаным пляжам, неглубокому морю, которое быстро прогревается, и целебным грязям лиманов.

Это было идеальное место для семейного отдыха и на косе располагались базы отдыха, пансионаты, коттеджи и тому подобное.

Но из-за российской оккупации пляжи опустели, базы отдыха зарастают сорняками, а экосистема парка "Меотида" несет ущерб из-за браконьерства и военных действий.

Теперь на косе нет ни людей, ни животных и птиц. Например, колонии пеликанов кудрявых значительно сократились после учений оккупантов в 2015 году.

Белосарайская коса и парк "Меотида" уже более трех лет оккупированы Россией и ситуация у моря только ухудшается.

Какие еще курорты разрушает Россия?