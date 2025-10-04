Журналістка Лорен Кіт поділилася своїми думками та досвідом, запропонувавши 6 важливих порад, які допоможуть жінкам комфортно та безпечно подорожувати Єгиптом. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на Lonely Planet.

Читайте також Ви будете здивовані: турист, за плечима якого 100 країн, назвав найгірший тип готелів

Як жінкам подорожувати в Єгипті?

Організована екскурсія чи самостійна поїздка?

Лорен назвала неадекватні вказівники на стародавніх пам'ятках і переповнений громадський транспорт як значні перешкоди під час подорожі. Вона зазначає, що ці проблеми можуть створювати труднощі, особливо для тих, хто не володіє арабською мовою.

Як рішення, Лорен рекомендує відвідувачам, які вперше приїжджають до Єгипту, записатися на екскурсії під керівництвом досвідчених професіоналів. Крім того, вона зазначає, що в Єгипті існують служби, які обслуговують саме жінок-мандрівниць, пропонуючи тури як індивідуальні, так і в групах, що складаються лише з жінок.

Який одяг обрати жінкам-мандрівницям у Єгипті?

Навіть якщо ви бачите інфлюенсерів біля пірамід Гізи або в Долині царів, які поводяться інакше, скромність у Єгипті обов'язкова. Одягайтеся шанобливо, прикриваючи коліна, зону декольте і плечі. Хустку надягати не обов'язково, якщо ви не відвідуєте мечеть,

– радить досвідчена мандрівниця.



Жінкам-мандрівницям у Єгипті варто одягатися скромно / Фото Unsplash

На чому краще жінкам пересуватися Єгиптом?

Щодо навігації єгипетськими містами, то Лорен підкреслила зручність додатків для виклику таксі, таких як Uber, Careem та InDrive. Ці платформи не лише спрощують процес пересування, але й позбавляють необхідності торгуватися з таксистами. Крім того, вони надають користувачам можливість ділитися своїм місцеперебуванням з друзями та родиною, підвищуючи рівень безпеки та спокою.

Вона також зазначила, що в каїрському метро є вагони тільки для жінок, які, як правило, менш переповнені, ніж змішані варіанти. Тим, хто користується іншими видами громадського транспорту, вона рекомендує сідати поруч із жінкою, коли це можливо.

Де жінкам-мандрівницям найкраще жити в Єгипті?

Лорен підкреслила, що Єгипет пропонує широкий вибір житла для туристів, від безпечних курортних готелів до бюджетних варіантів. Такі великі міста, як Каїр, Луксор та Асуан, можуть похвалитися великою кількістю респектабельних хостелів. Однак вона застерігає мандрівників при виборі недорогих готелів, оскільки деякі з них можуть не виправдати очікувань.

Крім того, вона підкреслила, що безпечнішим варіантом для туристів є проживання у всесвітньо визнаних готельних мережах, які стають все більш поширеними в Каїрі, Луксорі, Хургаді та Шарм-ель-Шейху, зауважують і на платформі Quora.

Чи безпечні прогулянки Єгиптом після настання темряви?

Оскільки палючий пустельний клімат Єгипту змушує багатьох ставати опівнічниками, такі міста, як Каїр і Луксор, перетворилися на яскраві центри нічного життя. Пари, сім'ї та друзі виходять на вулиці до пізньої ночі, а особливо жвавою ця сцена стає під час священного місяця Рамадан, коли мусульмани постять від світанку до заходу сонця.



Що треба врахувати жінкам у Єгипті / Фото Unsplash

Ключові райони Каїра, Замалек і Геліополіс вважаються відносно безпечними для вечірніх розваг і можуть похвалитися безліччю барів і нічних клубів. Однак експерти радять відвідувачам проявляти обережність і уникати закладів, які відвідують виключно чоловіки.

Як часто жінки в Єгипті зазнають домагань?

На жаль, у Єгипті мандрівниці часто зазнають домагань, зазвичай на вулиці, з боку чоловіків, які кричать "котячим криком" або хтиво дивляться. Скромний одяг (прикриті плечі та коліна) допомагає впоратися з цим, але не виключає повністю.

Найкращий спосіб впоратися з криками і пильними поглядами – ігнорувати їх і продовжувати йти. Хоча така поведінка дратує, вона, як правило, не становить загрози і не призводить до подальшого загострення,

– зауважує Лорен.

При цьому значно серйознішу загрозу в Єгипті, за її словами, становлять продавці сувенірів, часто в "долині торговців" на пішохідній стежці до стародавніх місць, а також таксисти, капітани круїзних човнів чи власники тварин, які пропонують покататися на своїх верблюдах або конях у Гізі та Луксорі.

Загалом, за словами Лорен, плюси в Єгипті, безумовно, переважують мінуси для жінок-туристок.

Який курорт – прихована перлина Єгипту?