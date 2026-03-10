Попередження для туристів: яка зараз ситуація з поїздками до Дубая, Туреччини, Кіпру та Греції
- В ОАЕ туристам радять уникати людних місць, пересуватися лише за потреби та стежити за місцевими повідомленнями, а аеропорти Дубая та Абу-Дабі відновлюють роботу за скороченим графіком.
- У Йорданії, Саудівській Аравії та на Кіпрі туристам рекомендують уникати небезпечних районів, дотримуватись заходів безпеки, а в Туреччині не відвідувати зону біля сирійського кордону.
Станом на 10 березня 2026 року оновили рекомендації для мандрівників через загострення ситуації на Близькому Сході. Попередження стосуються популярних туристичних напрямків, зокрема Дубая, Кіпру та Туреччини.
Деякі популярні туристичні напрямки, які раніше вважалися безпечними, тепер частково потрапили до категорії обмежених для подорожей. Через удари іранських безпілотників по цілях у регіоні підвищилася загроза для кількох країн Перської затоки та Близького Сходу, повідомляє Express.
Яка зараз ситуація з країнами Близького Сходу та Перської затоки?
- ОАЕ
Тим, хто вже перебувають у країні, рекомендують залишатися в приміщеннях, уникати людних місць і пересуватися лише за потреби. Також їх закликають стежити за повідомленнями місцевої системи оповіщення. Окремо зазначається, що через ситуацію може бути обмежена кількість комерційних рейсів для виїзду з країни.
Попри напружену ситуацію на Близькому Сході, аеропорти Дубая та Абу-Дабі поступово відновлюють роботу, розповідає The Times. Наразі рейси виконуються за скороченим графіком, зокрема авіакомпаніями Emirates та Etihad. Пасажирів закликають не їхати до аеропортів без підтвердженого квитка. Але, все таки, радять утриматися від усіх поїздок до Об'єднаних Арабських Еміратів.
- Йорданія
Через нестабільну безпекову ситуацію та вплив регіонального конфлікту краще уникати всіх поїздок до прикордонних районів із Сирією, а також утриматися від несуттєвих подорожей по країні загалом.
- Саудівська Аравія
Попередження також посилили для Саудівської Аравії. Закликають утриматися від неважливих поїздок до Східної провінції та провінції Ер-Ріяд, де фіксують ракетні та безпілотні атаки. Влада рекомендує перебувати у приміщеннях та виконувати вказівки місцевих служб безпеки.
- Кіпр
Для Республіки Кіпр повної заборони на поїздки немає. Однак рекомендації оновили після ймовірного падіння безпілотника на базі британських ВПС Акротірі. Туристам радять дотримуватися стандартних заходів безпеки та стежити за повідомленнями місцевої влади.
- Туреччина
Більша частина Туреччини залишається безпечною для туристів. Водночас варто не відвідувати райони в межах 10 кілометрів від кордону з Сирією через бойові дії та ризик терактів.
- Греція
Станом на 10 березня жодних офіційних застережень щодо поїздок до Греції немає. Проте у відомстві наголошують, що жодна подорож не може бути повністю безпечною, тому туристам радять уважно стежити за актуальними рекомендаціями
Які ще важливі новини варто знати туристам?
Як українські туристи добираються додому через обстріли на Близькому Сході? Багатьом довелося летіти з величезним стикуванням через Сінгапур, Куала-Лумпур, Ефіопію та Китай. У деяких туристів маршрут ще гірше: Балі – Куала-Лумпур – Сінгапур – Ефіопія – Стамбул – Краків.
Або ж, корисно знати про 5 безпечних курортів для поїздки у березні. Наприклад, Канарські острови – острови підійдуть для тих, хто шукає сонячну країну для відпочинку вже на початку весни.
