Попри складні часи, мандрівники активно шукають альтернативні шляхи для організації свого літнього відпочинку. Як повідомляє BBC Travel, сучасні туристи готові коригувати свої звички, але не відмовлятися від поїздок. Зокрема, кількість пошукових запитів на авіаквитки у США зросла на 4% порівняно з минулим роком, що свідчить про високий попит на нові враження.

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Чому планування відпустки варто починати з авіаквитків?

Експерти радять розпочинати планування саме з перельоту, оскільки ціни на авіаквитки залишаються вкрай чутливими до вартості палива, змін маршрутів та раптового попиту. Туристичні консультанти помічають, що мандрівники спочатку фіксують вигідні дати перельотів, а вже потім підбирають готелі та екскурсії.

Ми бачимо тенденцію, коли клієнти бронюють авіаквитки, щоб уникнути зростання цін, а потім звертаються до нас із уже заброньованими рейсами і просять нас розробити індивідуальні поїздки з урахуванням їхньої фіксованої дати вильоту. Мандрівники хочуть компенсувати вищі ціни на авіаквитки за рахунок економії на інших частинах своєї подорожі та хочуть бути впевнені, що отримують найкраще обслуговування за сплачену ціну,

– розповідає Грем Картер, гендиректор Unforgettable Travel.

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Планування варто починати з авіаквитків / фото Canva

Невизначеність також впливає на терміни: якщо раніше спонтанні поїздки лише набирали обертів, то зараз люди чекають до останнього, стежачи за глобальною стабільністю в режимі реального часу.

Як заощадити на логістиці та куди поїхати?

Якщо далекі перельоти б'ють по кишені, варто звернути увагу на коротші подорожі та регіональні напрямки. Мандрівники все частіше обирають наземний транспорт: особисті авто або автобуси та поїзди, щоб мінімізувати витрати на дороге паливо. Крім того, за спостереженнями фахівців, туристи стали легше погоджуватися на зниження класу обслуговування заради економії.

Високі ціни на перельоти змушують шукати альтернативи. Наприклад, американські туристи цього року значно частіше обирають відпочинок у країнах Латинської Америки, оскільки подорож до Європи стала занадто дорогою.

Мандрівники, як і раніше, прагнуть до далеких поїздок, але багато хто тяжіє до напрямків, які зараз здаються більш передбачуваними,

– пояснює Еммануель Бурджіо, генеральний директор Blue Parallel.

Тим, хто мріяв про Середземномор'я, радять двічі подумати через екстремальну літню спеку, надмірний туризм та регіональні проблеми.

Мандрівники відходять від уявлення про те, що відпочинок на острові обов'язково має передбачати тропічні пляжі та екстремальну спеку. Скандинавські острови захоплюють уяву людей, оскільки вони пропонують можливість уповільнити темп і поєднатися з природою,

– розповідає Джонні Купер, засновник Off the Map Travel.

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Паралельно набирає обертів "повільний туризм". Люди прагнуть довших зупинок, а попит на спа-процедури та велнес-послуги зріс на 46% у річному обчисленні, адже мандрівники хочуть поєднувати пізнання світу з усвідомленістю.

Також експерти наголошують: у 2026 році особливо важливо обирати гнучкі тарифи, уважно читати умови скасування та не економити на страховці. Все більше мандрівників також звертаються до туристичних консультантів, щоб мати підтримку у разі змін планів або непередбачених ситуацій.

Зважаючи на всі ці нові ризики та тенденції, експерти радять ретельно обирати локації для відпочинку, щоб провести відпустку в безпеці та спокої якомога далі від геополітичних конфліктів.