Несмотря на сложные времена, путешественники активно ищут альтернативные пути для организации своего летнего отдыха. Как сообщает BBC Travel, современные туристы готовы корректировать свои привычки, но не отказываться от поездок. В частности, количество поисковых запросов на авиабилеты в США выросло на 4% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о высоком спросе на новые впечатления.

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Почему планирование отпуска стоит начинать с авиабилетов?

Эксперты советуют начинать планирование именно с перелета, поскольку цены на авиабилеты остаются крайне чувствительными к стоимости топлива, изменений маршрутов и внезапного спроса. Туристические консультанты замечают, что путешественники сначала фиксируют выгодные даты перелетов, а уже потом подбирают отели и экскурсии.

Мы видим тенденцию, когда клиенты бронируют авиабилеты, чтобы избежать роста цен, а потом обращаются к нам с уже забронированными рейсами и просят нас разработать индивидуальные поездки с учетом их фиксированной даты вылета. Путешественники хотят компенсировать высокие цены на авиабилеты за счет экономии на других частях своего путешествия и хотят быть уверены, что получают лучшее обслуживание за уплаченную цену,

– рассказывает Грэм Картер, гендиректор Unforgettable Travel.

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Планирование стоит начинать с авиабилетов / фото Canva

Неопределенность также влияет на сроки: если раньше спонтанные поездки только набирали обороты, то сейчас люди ждут до последнего, следя за глобальной стабильностью в режиме реального времени.

Как сэкономить на логистике и куда поехать?

Если дальние перелеты бьют по карману, стоит обратить внимание на более короткие путешествия и региональные направления. Путешественники все чаще выбирают наземный транспорт: личные авто или автобусы и поезда, чтобы минимизировать расходы на дорогое топливо. Кроме того, по наблюдениям специалистов, туристы стали легче соглашаться на снижение класса обслуживания ради экономии.

Высокие цены на перелеты заставляют искать альтернативы. Например, американские туристы в этом году значительно чаще выбирают отдых в странах Латинской Америки, поскольку путешествие в Европу стало слишком дорогим.

Путешественники, по-прежнему, стремятся к дальним поездкам, но многие тяготеют к направлениям, которые сейчас кажутся более предсказуемыми,

– объясняет Эммануэль Бурджио, генеральный директор Blue Parallel.

Тем, кто мечтал о Средиземноморье, советуют дважды подумать из-за экстремальной летней жары, чрезмерного туризма и региональных проблем.

Путешественники отходят от представления о том, что отдых на острове обязательно должен предусматривать тропические пляжи и экстремальную жару. Скандинавские острова захватывают воображение людей, поскольку они предлагают возможность замедлить темп и соединиться с природой,

– рассказывает Джонни Купер, основатель Off the Map Travel.

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Параллельно набирает обороты "медленный туризм". Люди стремятся к более длинным остановкам, а спрос на спа-процедуры и велнес-услуги вырос на 46% в годовом исчислении, ведь путешественники хотят сочетать познание мира с осознанностью.

Также эксперты отмечают: в 2026 году особенно важно выбирать гибкие тарифы, внимательно читать условия отмены и не экономить на страховке. Все больше путешественников также обращаются к туристическим консультантам, чтобы иметь поддержку в случае изменений планов или непредвиденных ситуаций.

Учитывая все эти новые риски и тенденции, эксперты советуют тщательно выбирать локации для отдыха, чтобы провести отпуск в безопасности и спокойствии как можно дальше от геополитических конфликтов.