У другій половині лютого кияни та туристи можуть цікаво провести час у музеях і навіть потрапити на виставки безкоштовно, розповідається в інстаграмі Oksana.puryk.

На постійній основі безкоштовно працюють Політехнічний музей імені Бориса Патона та Музей сучасного мистецтва України.

Зверніть увагу, що більшість експонатів убезпечені, у музеях знаходяться копії та / або проводяться виставкові проєкти. Перед відвідуванням обов'язково уточнюйте детальну інформацію в обраному закладі.

Щоб зберегти експонати та історичні інтер'єри, забороняється приносити та споживати їжу і напої в залах музею.

Не торкайтеся експонатів, рамок, підставок, етикеток або скла, якщо інше не зазначено спеціальними позначками, розповідає "Музей Ханенків".

Під час фотографування не використовуйте спалах або палички для селфі.

Не блокуйте проходи та вхідні двері і не заважайте іншим відвідувачам.

Уникайте бігу, стрибків і гучних криків – поважайте спокій інших та цілісність експонатів.

Верхній одяг залишайте в гардеробі перед входом до залів.

Великі сумки, рюкзаки, парасольки, велосипеди, скутери або роликові ковзани також слід залишити в гардеробі. Дозволено приносити коляски та інвалідні візки.