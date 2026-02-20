Ми вже розповідали про унікальний музей Другої світової війни у Гданську. Виставка побудована на трьох рівнях, з акцентом на цивільні жертви, польську перспективу війни та універсальне повідомлення про значущість досвіду війни сьогодні.
Також цікаво відвідати музей ретро-автомобілей у Львові. Музей розташований у селі Сокільники та працює з середи по неділю, надаючи екскурсії кожні півтори години; квитки коштують від 250 до 500 гривень.
Тільки до кінця лютого: в які музеї Києва можна потрапити абсолютно безкоштовно
- У лютому 2026 року кілька київських музеїв надають можливість безкоштовного відвідування в різні дні тижня, зокрема Музей Марії Заньковецької, Національний музей історії України та Музей сучасного мистецтва України.
- Перед відвідуванням музеїв важливо дотримуватися певних правил, таких як заборона на вживання їжі та напоїв, дотримання тиші та повага до експонатів без їх торкання.
У лютому кияни та гості столиці матимуть чудову нагоду відвідати безліч цікавих музеїв абсолютно безкоштовно, тож варто вже зараз спланувати свій культурний маршрут і включити ці візити до свого графіка.
У другій половині лютого кияни та туристи можуть цікаво провести час у музеях і навіть потрапити на виставки безкоштовно, розповідається в інстаграмі Oksana.puryk.
Які музеї Києва можна відвідати абсолютно безкоштовно у лютому 2026 року?
- 22.02 Неділя: Музей Марії Заньковецької, Музей Максима Рильського, Музей Павла Тичини;
- 23.02 Понеділок: Меморіальний музей-квартира Віктора Степановича Косенка, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України;
- 24.02 Вівторок: Національний музей історії України у Другій світовій війні;
Про безкоштовні музеї / інстаграм oksana.puryk
- 25.02 Середа: Національний музей літератури України, Національний музей історії України, Скарбниця музею історії України;
- 26.02 Четвер: Музей історії Києва, Музей Михайла Грушевського, Садиба на Кудрявці, Музей Михайла Булгакова, Музей Шолом-Алейхема, Музей української діаспори, Музей шістдесятництва, Музей окупації Києва, Національний музей Тараса Шевченка, Будинок-музей Тараса Шевченка, Музей Хата на Пріорці;
- 27.02 П'ятниця: Музей Гетьманства, Музей Івана Гончара, Київська фортеця;
На постійній основі безкоштовно працюють Політехнічний музей імені Бориса Патона та Музей сучасного мистецтва України.
Зверніть увагу, що більшість експонатів убезпечені, у музеях знаходяться копії та / або проводяться виставкові проєкти. Перед відвідуванням обов'язково уточнюйте детальну інформацію в обраному закладі.
Які правила варто пам'ятати перед відвідуванням?
Щоб зберегти експонати та історичні інтер'єри, забороняється приносити та споживати їжу і напої в залах музею.
Не торкайтеся експонатів, рамок, підставок, етикеток або скла, якщо інше не зазначено спеціальними позначками, розповідає "Музей Ханенків".
Під час фотографування не використовуйте спалах або палички для селфі.
Не блокуйте проходи та вхідні двері і не заважайте іншим відвідувачам.
Уникайте бігу, стрибків і гучних криків – поважайте спокій інших та цілісність експонатів.
Верхній одяг залишайте в гардеробі перед входом до залів.
Великі сумки, рюкзаки, парасольки, велосипеди, скутери або роликові ковзани також слід залишити в гардеробі. Дозволено приносити коляски та інвалідні візки.
Відвідування музею з тваринами, крім сертифікованих службових, заборонено. Забороняється носити або використовувати холодну та вогнепальну зброю, а також курити на території музею.
Які є незвичайні музеї, які варті уваги туристів?
