  • Ми вже розповідали про унікальний музей Другої світової війни у Гданську. Виставка побудована на трьох рівнях, з акцентом на цивільні жертви, польську перспективу війни та універсальне повідомлення про значущість досвіду війни сьогодні.

  • Також цікаво відвідати музей ретро-автомобілей у Львові. Музей розташований у селі Сокільники та працює з середи по неділю, надаючи екскурсії кожні півтори години; квитки коштують від 250 до 500 гривень.