Індія спростила правила в'їзду для іноземців: що нового

Влада Індії вирішила переглянути правила в'їзду для іноземців. Країна скасувала обов’язковий карантин для прибулих.

Нові правила набудуть чинності 14 лютого. Відповідну постанову уряду було оприлюднено в четвер.

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Індія скасовує обов'язковий карантин для іноземців

Так, з 14 лютого Міністерство охорони здоров'я Індії скасувало 7-денний карантин для тих, хто прибуває.

Відтепер туристи мають самостійно стежити за своїм здоров'ям впродовж 14 днів після прибуття та ізолюватися у разі симптомів COVID-19.

Міжнародним мандрівникам більше не потрібно буде сидіти на карантині протягом семи днів або проходити тестування в аеропорту, якщо вони приїжджають з країни ризику,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед загальної кількості пасажирів на рейсі лише 2% вибірково проходитимуть тест на коронавірус. Вони зможуть залишити аеропорт одразу після отримання негативного результату.

Умови, які залишаться чинними в Індії

В еміраті Рас-ель-Хайма повністю покривають витрати на обсервацію в готелі, якщо по прибуттю у туриста виявили позитивний результат тесту на коронавірус.

Водночас обов'язковими й надалі будуть сертифікати про вакцинацію та результати тестів на COVID-19. Деяким мандрівникам потрібно виконати обидві умови, а іншим, зокрема, українцям, – достатньо лише сертифікату.

Додатково перед поїздкою потрібно зареєструватися на урядовому порталі Air Suvidha.

Також на тлі того, що хвиля "Омікрону" в країні затихла, уряд, крім карантину, скасував й повторне тестування на восьмий день прибуття.

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