У літні місяці деякі місцеві мешканці використовують річку, щоб добратися з одного кінця міста в інший. Про це розповідає La News.

Читайте також Забронюйте відпочинок у цих країнах, поки ціни різко не зросли: експерт назвав вигідні напрямки

Що це за унікальна розвага у Берні, яку варто спробувати туристам?

Швейцарці плавають у річках не тільки заради розваги. Так, у Берні люди занурюються у річку Ааре, яка є притокою Рейну, та дозволяють течії просто нести їх до пункту призначення. Місцева мешканка Евелін Шнайдер-Рейєс розповіла, що від її офісу до річки всього 30 секунд. Тож після роботи жінка переодягається у купальник, заходить у річку і близько 15 хвилин її несе течія. Потім Евелін виходить з води, висушується і прямує додому.

Евелін носить з собою водонепроникну сумку, у яку кладе змінний одяг, рушник та електроніку. Іноді вона носить з собою надувну подушку, щоб легше триматися на воді.

Річка Ааре бере початок у Бернських Альпах, а тому її льодовикові води навіть влітку доволі прохолодні. Температура води рідко прогрівається більше ніж до +21 градуса. Лише у липні і серпні вона іноді може сягнути теплих +24 градусів. Саме тому такий спосіб пересування містом доступний місцевим лише влітку.

До слова, річка у місті чиста і придатна для купання завдяки тому, що уряд багато інвестував в очищення стічних вод. Крім того, річка має красивий бірюзовий колір, який схожий на воду у Карибському басейні. Тож це ще одна причина, чому вона так манить і місцевих, і туристів.

На туристичному сайті Берну радять туристам не поспішати ловити течію. Краще спочатку постояти у воді, щоб тіло звикло до температури, а лише після того дозволити течії понести вас. Туристам також порадити найкращі маршрути річкою і застерегли від того, щоб занурюватися у воду чи виходити з нею у непридатних для цього місцях – це може бути небезпечно.

Для новачків найкраще підійде маршрут від пішохідного моста Альтенбергштег до Лотарингського басейну. Течія тут не така сильна, а тому можна лягти на спину і просто насолоджуватися красою довкола. Під час такого сплаву здається, що ви десь посеред Альп, а не у галасливій столиці. Це ідеальний спосіб розслабитися і забути про всі турботи.

Які ще унікальні місця побачити у світі?