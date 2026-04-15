В летние месяцы некоторые местные жители используют реку, чтобы добраться из одного конца города в другой. Об этом рассказывает La News.

Что это за уникальное развлечение в Берне, которое стоит попробовать туристам?

Швейцарцы плавают в реках не только ради развлечения. Так, в Берне люди погружаются в реку Ааре, которая является притоком Рейна, и позволяют течению просто нести их к пункту назначения. Местная жительница Эвелин Шнайдер-Рейес рассказала, что от ее офиса до реки всего 30 секунд. Поэтому после работы женщина переодевается в купальник, заходит в реку и около 15 минут ее несет течение. Затем Эвелин выходит из воды, высушивается и направляется домой.

Эвелин носит с собой водонепроницаемую сумку, в которую кладет сменную одежду, полотенце и электронику. Иногда она носит с собой надувную подушку, чтобы легче держаться на воде.

Река Ааре берет начало в Бернских Альпах, а потому ее ледниковые воды даже летом довольно прохладные. Температура воды редко прогревается больше чем до +21 градуса. Только в июле и августе она иногда может достичь теплых +24 градусов. Именно поэтому такой способ передвижения по городу доступен местным только летом.

К слову, река в городе чистая и пригодная для купания благодаря тому, что правительство много инвестировало в очистку сточных вод. Кроме того, река имеет красивый бирюзовый цвет, который похож на воду в Карибском бассейне. Поэтому это еще одна причина, почему она так манит и местных, и туристов.

В Берне люди используют реку вместо транспорта: видео

На туристическом сайте Берна советуют туристам не спешить ловить течение. Лучше сначала постоять в воде, чтобы тело привыкло к температуре, а только после того позволить течению понести вас. Туристам также посоветовали лучшие маршруты по реке и предостерегли от того, чтобы погружаться в воду или выходить с ней в непригодных для этого местах – это может быть опасно.

Для новичков лучше всего подойдет маршрут от пешеходного моста Альтенбергштег до Лотарингского бассейна. Течение здесь не такое сильное, а потому можно лечь на спину и просто наслаждаться красотой вокруг. Во время такого сплава кажется, что вы где-то посреди Альп, а не в шумной столице. Это идеальный способ расслабиться и забыть обо всех заботах.

