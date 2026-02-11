Під час довгих перельотів ми годинами сидимо майже без руху, а це негативно впливає на кровообіг, пише Express. Через це з’являється набряк ніг, відчуття важкості, у складніших випадках – навіть ризик утворення тромбів.

Для чого тенісний м’ячик брати в літак?

Під час довгих перельотів радять пити багато води, періодично вставати й проходжуватися салоном чи одягати компресійні панчохи. Проте є один цікавий та досить простий спосіб допомогти організму – зробити мінімасаж в літаку тенісним м’ячиком.

Достатньо лише покласти в ручну поклажу один чи пару тенісних м’ячиків, використовуючи їх як масажер. Варто лише обережно перекочувати м’яч під стопами під час польоту, щоб стимулювати кровообіг та зменшити напруження у підошвах та литках.



Тенісним м'ячем можна робити масаж / Фото Pexels

Такий лайфхак є особливо корисним під час нічних рейсів, коли рухатися хочеться менше. Тенісні м’ячики стануть в пригоді навіть після прильоту. У готелі їх можна використовувати для розслаблення спини.

Потрібно лише покласти рушник на підлогу чи притулитися до стіни, розмістити їх в зоні лопаток та повільно рухатися, масажуючи напружені ділянки. У такий простий спосіб вдасться зняти скутість після дороги й швидше відновитися.

Як ще можна використати тенісний м'яч?

Господині радять кидати тенісний м'яч в пральну машину, пише Real Simple. Тенісні м'ячі в пральній машині створюють "повітряні кишені", покращують розподіл мийного засобу та тепла, і запобігають деформації одягу. Вони особливо корисні для прання подушок, ковдр та пухових курток, а також можуть зменшити складки на одязі, якщо використовуються в сушарці.

