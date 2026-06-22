Де відпочити біля басейну у Львові й у скільки це обійдеться: найкращі локації з цінами

Львівщину накрила справжня літня спека. Стовпчики термометрів не планують опускатися, тож львів'яни шукають місця, де можна провести час біля води, щоб легше перенести спекотну погоду.

У другій половині червня до Львова прийшло справжнє літо. Басейни у місті й області цими вихідними були переповнені людьми. 24 Канал розповідає про локації, де можна полежати на шезлонгу й покупатися у басейні у Львові й околицях.

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Де у Львові й околицях відпочити біля басейну?

1. Rumbambar Swim&Dance Club. На території парк-готелю "Древній град" розташований пляжно-розважальний комплекс з трьома басейнами: для дорослих, дітей і немовлят. Усі вони з підігрівом, тож вода комфортна для купання.

Вхід у будні з дорослого коштує 800 гривень, а на вихідні і свята – 900 гривень. Дитячий квиток обійдеться у 400 – 450 гривень. Оренда рушника у вартість не входить, тому краще взяти з дому.

Зауважимо, що на території комплексу на вихідних часто організовують різні концерти – у ці дні басейни не працюють у звичному режимі. Перед тим як планувати поїздку, важливо перевірити інформацію.

Відпочинок у Rumbambar Swim&Dance Club: відео

2. Розважальний комплекс "Медик". Басейн розташований на вулиці Горбачевсього, 24, що недалеко від центру міста. Щоправда, для відпочинку з дітьми він не дуже підійде – мінімальна глибина басейну становить 1,5 метра й нема підігріву води.

З переваг – тут є можливість купити квиток на годину або дві, тож можна прийти відпочити після роботи й не переплачувати за весь день.



Ціни на вхід у "Медик" / Скриншот з medic_lviv

3. Otaman Resort. На території відпочинкового комплексу, який розташований при виїзді на кільцеву дорогу з вулиці Зелена, є один відкритий басейн. Відвідувачі можуть орендувати шезлонги біля нього, або трохи далі на траві – це дешевше. У вартість квитка входить оренда рушника. На території також працює фудкорт, а вхід з власною їжею – заборонений.



Ціни на відпочинок біля басейну в "Отамані" / Скриншот otamanresort

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4. Rafael Pool & Lounge. Комплекс розташований на вулиці Шевченка, 1а, у Зубрі, що біля Львова. На території є дорослий і дитячий басейни з підігрівом, а також джакузі. Дорослий вхідний квиток у будні коштує 800 гривень, у суботу – 900 гривень, а в неділю – 1000 гривень. Щоправда, є можливість відвідати басейн з 7:30 по 9:30 за 200 гривень та після 17:00 – за 400 гривень.

Для дітей до 10 років вхід коштує 450 – 500 гривень, але без окремого лежака.

Відпочинок у Rafael Pool & Lounge: відео

5. Emily Resort. У відпочинковому комплексі у Винниках, що біля Львова, є одразу кілька можливостей відпочити біля басейну. На території працює кілька зон.

Aquatoria – великий басейн з гірками і різними дитячими зонами для розваг. Вхід у будні коштує 800 гривень, а у вихідні – 1000 гривень. Для дітей від 3 до 12 років – 400 – 500 гривень. Після 18:00 квиток коштує пів ціни.

Island Beach Club – це локація 18+, де панує спокійніша атмосфера. На території є басейн з панорамним склом, джакузі, розкішні бунгало тощо. Вартість відпочинку тут значно вища – 1500 гривень у будні і 1800 гривень у вихідні. У цій зоні також діє знижка -50% після 18:00.

Long beach – це найдешевший варіант відпочинку, оскільки басейн тут природний і розташований в озері. Вхід коштує 400 – 500 гривень, а для ветеранів і військових зі статусом УБД – безкоштовний.

Басейни в Emily Resort: відео

6. Lagodiv Pool & Spa (Н2О). Відпочинковий комплекс розташований у селі Лагодів Бродівського району. На території є басейни з підігрівом, джакузі, хамам і сауна.

7. Комплекс "Криве Озеро". У Новояворівську, що у Яворівському районі, відпочити біля басейнів можна просто посеред соснового лісу. Тут на відвідувачів чекають дорослий, дитячий і спортивний басейни, джакузі, соляна купіль тощо.



Вартість відвідування басейнів у комплексі "Криве озеро" / Скриншот kryveozeropool

Насправді на Львівщині є ще чимало локацій з басейнами, де можна гарно відпочити у спеку. Однак зауважимо, що у вихідні вони зазвичай переповнені. Тож радимо довго не думати й заздалегідь бронювати місце, оскільки їх розбирають з шаленою швидкістю.