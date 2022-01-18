Азербайджан відкрив кордони для українців: за скільки можна полетіти до Баку

Впродовж майже 2 років для українців діяли суворі обмеження щодо в'їзду на територію Азербайджану. Втім, з 13 січня країна скасувала їх.

Це спричинило відкриття рейсів з України до Азербайджану. До того ж за вигідними тарифами для туристів.

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Buta Airways продає дешеві квитки з Києва до Баку

Так, азербайджанська лоукост-авіакомпанія Buta Airways додала в продаж квитки за акційними тарифами на багато напрямків, зокрема з Києва до Баку.

Як відомо, польоти здійснюватимуть двічі на тиждень – щопонеділка та четверга.

Вартість квитків

Квитки в один бік можна придбати за ціною від 33 євро, а в обидва – від 66 євро. Такі квитки є на різні дати з січня до жовтня 2022 року.

Базовий тариф авіакомпанії не передбачає ручної поклажі та багажу, але дозволяє перевозити маленьку сумку / портфель розміром 35x30x10 сантиметрів.

Приклад бронювання квитків на сайті Buta Airways:

Забронювати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії butaairways.az. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи Kiwi.

Умови в'їзду до Азербайджану

Азербайджан 13 січня дозволив в'їзд українським мандрівникам. Суворі обмеження щодо можливості потрапити на територію країни діяли з березня 2020 року. Деталі тут Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли майже 2 роки

Тепер українці можуть потрапити до Азербайджану. Для цього треба:

Подорожувати повітряним транспортом;

Бути вакцинованим проти COVID-19 та мати документ для підтвердження вакцинації;

А ще треба мати й довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого упродовж 72 годин до вильоту.