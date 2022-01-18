Азербайджан відкрив кордони для українців: за скільки можна полетіти до Баку
Джерело:Lowcostavia
Впродовж майже 2 років для українців діяли суворі обмеження щодо в'їзду на територію Азербайджану. Втім, з 13 січня країна скасувала їх.
Це спричинило відкриття рейсів з України до Азербайджану. До того ж за вигідними тарифами для туристів.
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Buta Airways продає дешеві квитки з Києва до Баку
Так, азербайджанська лоукост-авіакомпанія Buta Airways додала в продаж квитки за акційними тарифами на багато напрямків, зокрема з Києва до Баку.
Як відомо, польоти здійснюватимуть двічі на тиждень – щопонеділка та четверга.
Вартість квитків
Квитки в один бік можна придбати за ціною від 33 євро, а в обидва – від 66 євро. Такі квитки є на різні дати з січня до жовтня 2022 року.
Базовий тариф авіакомпанії не передбачає ручної поклажі та багажу, але дозволяє перевозити маленьку сумку / портфель розміром 35x30x10 сантиметрів.Зверніть увагу! Забронювати квитки можна на офіційному сайті авіакомпанії butaairways.az. Також радимо скористатися пошуковими агрегаторами типу avia.lowcost.ua чи Kiwi.
Приклад бронювання квитків на сайті Buta Airways:
Умови в'їзду до Азербайджану
Азербайджан 13 січня дозволив в'їзд українським мандрівникам. Суворі обмеження щодо можливості потрапити на територію країни діяли з березня 2020 року.
Деталі тут Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли майже 2 роки
Тепер українці можуть потрапити до Азербайджану. Для цього треба:
- Подорожувати повітряним транспортом;
- Бути вакцинованим проти COVID-19 та мати документ для підтвердження вакцинації;
- А ще треба мати й довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого упродовж 72 годин до вильоту.