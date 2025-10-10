З нього відкриваються приголомшливі панорами на сусідні острови, включаючи Льюїс і Харріс, Скарп і Тарансі. За скільки можна придбати цілий острів розповідає 24 Канал з посиланням на DailyMail.

Читайте також В Колізеї знайшли секретний тунель: туристи шоковані тим, для чого він використовувався

Що відомо про острів Гаскер, який продається?

Унікальна можливість придбати острів Гаскер зараз доступна на ринку за 120 000 фунтів стерлінгів (приблизно 140 000 євро), що є нижчою за вартість однокімнатної квартири в багатьох регіонах Великої Британії.



В Атлантиці продається безлюдний шотландський острів Гаскер / Фото Galbraith

Острів Гаскер може похвалитися скелястими берегами, зеленими луками та кількома прісноводними озерами, а також слугує місцем проживання колонії сірих тюленів. Острів є частиною заповідної зони Малих Тюленячих островів, що ще більше підкреслює його екологічне значення.

Наразі єдиною спорудою на Гаскері є маяк, який належить і обслуговується Північною маяковою радою. До острова можна дістатися лише на невеликому човні, з точками входу або в бухту Геолар на півночі, або в бухту Геодха Ер на півдні, залежно від припливів і вітру.



Шотландський острів можна придбати всього за 120 000 фунтів стерлінгів / Фото Galbraith

Рієлторська компанія Galbraith, яка займається продажем, зазначила, що, хоча на острові не вистачає інфраструктури, потенційні покупці можуть побудувати невеликий будинок або хатину, за умови отримання необхідних дозволів.

Це виняткова можливість придбати приватний острів в одному з наймальовничіших і незайманих куточків Британії,

– каже представник компанії Клер Ачесон.

Він також додає, що Гаскер пропонує не тільки захопливі види та багату дику природу, а й потенціал для справді унікального відпочинку.

Чому туристи штурмують Дублін через серіал?