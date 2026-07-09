Замість Санторіні: знайдено секретний грецький острів, який нагадує елітний курорт

Поки мільйони туристів переплачують за відпочинок на Санторіні, досвідчені мандрівники обирають затишний острів Астіпалея. Цей маловідомий куточок пропонує автентичну кікладську естетику, величний замок та доступні ціни без натовпів.

Кожного літа туристичні видання наввипередки шукають найкращі "дублери" культового Санторіні, проте далеко не кожен острів із білими стінами та синім морем здатний подарувати ту саму магію. Втім, тревел-видання Travel Off Path пише, що справжнім відкриттям сезону став маловідомий острів Астіпалея.

Чому Астіпалею порівнюють з Санторіні?

Пошуковик Skyscanner вніс цей куточок до свого свіжого літнього путівника. Навіть самі греки не їдуть на переповнений Санторіні, обираючи для себе затишнішу локацію.

Візуально Астіпалея схожа на Санторіні – тут є ті самі білосніжні будиночки, яскраво-сині двері та запаморочливі краєвиди на Егейське море. Проте географічно острів належить до архіпелагу Додеканес, розташовуючись ближче до Родосу та Косу.

Астіпалея дивовижним чином запозичила естетику Кікладських островів, але повністю уникнула їхніх шалених цін та натовпів, які окупували кожні сходинки заради фотосесій. Це саме та грецька казка, про яку мріють мандрівники, але без зайвого пафосу.

Білосніжне місто Хора та величний замок на вершині пагорба

Чим вражає венеціанська фортеця Кверіні?

Головною перлиною острова є венеціанський замок Кверіні, який височіє на найвищій точці Хори – головного міста острова. Ця велична кам'яна корона створює неймовірне перше враження, а підйом до неї винагороджує туристів панорамним видом на вітряки, Егейське море та лабіринти білих вулиць.

Скільки коштує проживання на острові?

На відміну від Санторіні чи Міконоса, де за ніч у готелі можна викласти цілий статок, Астіпалея пропонує чудові бутик-готелі за цілком притомні гроші. Тут не потрібно віддавати всю зарплату за вечерю біля моря чи орендувати пафосну віллу, щоб відчути смак відпочинку. Острів дуже спокійний, безпечний та неймовірно гостинний.

Кришталево чиста вода на затишному пляжі

Ціни на проживання у популярних готелях острова:

Hotel Karavo від 54 доларів за ніч,

від 54 доларів за ніч, Ixthioessa Boutique Hotel від 70 доларів за ніч,

від 70 доларів за ніч, Esperia Luxury Suites від 72 доларів за ніч,

від 72 доларів за ніч, Pylaia Boutique Hotel & Spa від 130 доларів за ніч.

Які ще є маловідомі острови Греції?

Якщо ви шукаєте альтернативу переповненим курортам, зверніть увагу на інші затишні куточки Егейського моря, які пропонують неймовірну атмосферу без шалених натовпів.

Наприклад, чудовою заміною Санторіні можуть стати три інші грецькі острови – Аморгос, Фолегандрос та Сіфнос. Вони зачаровують традиційною кікладською архітектурою, білими селами та скелястими пейзажами, але коштують значно дешевше.

Для тих, хто прагне поєднати пляжний релакс із активним відпочинком та дослідженням природи, відкриттям можуть стати ще два дивовижні напрямки.

Калімнос – справжній рай для любителів скелелазіння та автентичної кухні, де можна насолодитися спокоєм у затишних рибальських поселеннях. Андрос – найпівнічніший і один із найзеленіших островів Кікладського архіпелагу, який приваблює мандрівників своїми гірськими стежками, водоспадами та неокласичною архітектурою столиці.