Де народився Андрей Шептицький і чи походить його родина з Шептицького
- Андрей Шептицький народився 29 липня 1865 року в селі Прилбичі нині Яворівського району Львівської області.
- Родина Шептицьких походить з села Шептиче, і у XVI столітті їхні предки утримували там шпиток для бідних.
Андрей Шептицький народився 29 липня 1865 року. І сталося це на території сучасної Львівської області.
Але не в місті Шептицький, як можна було б подумати, а в селі Прилбичі Яворівського району. 24 Канал із посиланням на "Фотографії Старого Львова" розповість про це докладніше.
Що цікавого варто знати про справжнє місце народження Андрея Шептицького?
Родина графів Шептицьких у Прилбичах неподалік Львова мала маєток. Там народився майбутній митрополит, а хрестили Романа Марію Олександра (це його мирське ім'я) у церкві Святого Миколая в Ясовичах.
Прізвище Шептицьких, вважають, походить з села Шептиче на Перемишлянщині. Там предки родини у XVI столітті утримували шпиток – притулок із доглядом – для бідних.
Шептицький як місто, тобто колишній Червоноград, заснований був у 1692 році з назвою Кристинопіль. Цей населений пункт не пов'язаний з родиною напряму. А проте, як зазначає zaxid.net, ім’я Андрея Шептицького для перейменування міста у 2024 році обрали не випадково.
Саме у Кристинополі у василіанському монастирі святого Юрія Андрей склав вічні обіти 14 серпня 1892 року, а ще викладав там моральне богослов'я і догматику у 1898 – 1899. Тобто тут мовиться про духовний, а не родинний зв'язок.
До слова, процес беатифікації Андрея Шептицького все ще триває (з 1958 року), та вже перебуває на фінальному етапі. У Прилбичах же сьогодні є туристичний маршрут стежками Шептицького та його музей.
