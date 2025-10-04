Про те, яка країна часто розчаровує українських туристів, 24 Каналу розповіли директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова та турагентка Олена Матвіяс.

Читайте також Туристи даремно оминають це місто: українка розповіла, що побачити у Єревані

Чому Албанія розчаровує українських туристів?

Ця країна – Албанія. Насправді вона абсолютно не погана, а навпаки – тут є красива природа, відносно не дорогі ціни, гостинні люди і взагалі нема росіян. Причина розчарувань полягає у надмірних очікуваннях.

Албанію надто активно піарять в тіктоці та інстаграмі. Ця країна була прекрасною, коли про неї ніхто не знав. Зараз через велику кількість туристів зросли ціни, з'явилися черги, втратилася ця атмосфера. Албанія мала б бути секретним місцем, а не попсовим напрямком,

– пояснила Катерина.

Водночас Олена зазначила, що найчастіше туристів розчаровує Дуррес – це місто розташоване у центральній частині Албанії й омивається Адріатичним морем. Туристи скаржаться на мілке й мутне море.

Саме тому краще обирати курорти на півдні Албанії, на узбережжі Іонічного моря. Це можуть бути Саранда, Ксаміл тощо. Єдиним мінусом є довге добирання.

Як добратися до курортів на півдні Албанії?

У Албанії є лише два міжнародних аеропорти – аеропорт Тирани і аеропорт Кукес. Другий має нерегулярне сполучення, бо розташований біля кордону з Косово.

Від аеропорту в Тирані до південних курортів Албанії доведеться добиратися 5 – 6 годин автобусом. При чому дорога буде не найзручнішою через серпантини. Людям зі слабким вестибулярним апаратом точно не порадимо такий маршрут.

Зручніше буде летіти до грецького острова Корфу і вже з нього поромом плисти у Саранду. Час у дорозі займає близько 1 години. Однак у порту доведеться проходити митний контроль, оскільки Албанія не належить до країн Європейського Союзу.

До речі, в Албанії схвалили будівництво ще одного міжнародного аеропорту – біля міста Вльора. Саме він має забезпечити туристам зручний доступ до узбережжя Адріатичного моря. За даними Reuters, у 2023 році екологи протестували через будівництво аеропорту. Річ у тому, що летовище вирішили збудувати у місці, в якому проживають близько 200 видів птахів.