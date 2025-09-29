Куди українка радить піти у Єревані?

Українська мандрівниця @veronsaanlu побувала у Єревані і поділилася своїми враженнями від міста. Про це повідомляє 24 Канал.

У Єревані тісно переплелися стародавня культура та модерність. Тут можна відчути колорит Сходу і побачити сучасний ритм життя вірмен. Мандрівниця розпочала свою прогулянку з Площі Республіки – центральної площі міста, яка оточена важливими пам'ятниками. Тут є і будівля уряду, і музей історії Вірменії, і галерея мистецтв. Площу Республіки з її музичними фонтанами називають "серцем міста".

Дорогою до знаменитого Каскаду, мандрівниця радить побачити ще кілька цікавих місць – Церкву святої Анни і театр опери й балету. Сам Каскад – це грандіозний архітектурний комплекс зі сходами, фонтанами і різними скульптурами. З нього відкривається найкращий краєвид на Єреван та гору Арарат, у підніжжя якої і лежить місто.

Також варто побувати на колоритному Вернісажі, де можна придбати вірменські сувеніри, кераміку, дерев'яні вироби і традиційні килими. Також тут є заклади з місцевою кухнею.

Зверніть увагу! За словами мандрівниці, у Єревані дуже дешевий транспорт. Усього за 1 євро таксі довезе у будь-яку точку міста.

Дивіться відео українки про подорож у Єреван:

Чим ще зайнятися у Єревані?

Популярний туристичний путівник Lonely Planet склав список справ, які варто зробити у Єревані: