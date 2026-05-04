Де народився Akylas, пісня якого завірусилась задовго до початку Євробачення 2026

Akylas, тобто Акілас Мітилінайос, виборов право представляти Грецію на Євробаченні 2026 року з треком Ferto. Звісно, така подія одразу змусила шанувальників активно цікавитися, а звідкіля ж родом цей артист.

Відповідь несподівана – це Серрес, тихе місто на півночі країни, про яке раніше майже ніхто не чув. З посиланням на serres.gr розповідаємо про все це докладніше.

Від миття посуду до головної сцени Євробачення: хто такий Akylas із Греції?

Акілас Мітилінайос – справжнє ім'я артиста Akylas – народився 11 лютого 1999 року у Серресі на півночі Греції. Це не курортна локація й не відомий туристичний напрямок, а тихе провінційне містечко.

Саме там Akylas навчався у музичній школі, проте покинув все і поїхав до Салонік, а там закінчив кулінарне училище. Після цього майбутній артист кілька років працював кухарем у ресторанах.

Але музика не відпускала його, і Акілас влаштувався співаком на круїзні лайнери, де й провів два роки, виступаючи для аудиторії з різних країн посеред океану. Цей досвід загартував його – і дав упевненість вийти на берег із власним матеріалом.

Згодом Akylas осів в Афінах, а у 2021 році почав завантажувати кавери на тікток, як описує портал eurovision.com. Підписники набігли несподівано стрімко, тож перший власний сингл Fthinokraso чоловік випустив того ж року, а у 2022 взяв участь у шоу The Voice of Greece.

У лютому 2026 року співак на національному відборі Греції здобув максимальні оцінки й від журі, і від глядачів. На фінал у Відні він поїде з піснею Ferto, яка поєднує традиційну грецьку музику з сучасним електронним звуком, а ще й міксує стиль 5 разів.

Про це містечко у Греції тепер знає весь світ: чим цікавий Серрес?

Отже, нині Серрес – маленьке місто, про яке раніше знали хіба самі греки – несподівано опинився на туристичній карті Європи. Він лежить у регіоні Греції Центральна Македонія, за 80 кілометрів від Салонік і поблизу кордону з Болгарією.

І це досить цікаве місто-перехрестя культур, Візантії та Османської імперії, та, звісно, чудесної природи. Воно має більш як 2700-річну історію – пережило архаїчний, елліністичний, римський, візантійський та османський періоди, і кожен із них залишив тут свій відбиток.

Тож туристи можуть насолодитися відчутним розмаїттям архітектури. Головна ж пам'ятка – візантійський акрополь Коулас, збудований у IX – XIV століттях на руїнах давньої фортеці VII – VI століть до нашої ери. З його стін відкривається панорамний краєвид на все місто.

А просто у центрі міської площі стоїть археологічний музей Безестені – що цікаво, розміщений у критому османському ринку, побудованому наприкінці XV століття, як пише evendo.com. Там здатна вразити колекція – артефакти від доісторичної доби до Візантії, зокрема мозаїка Святого Андрія XII століття.

Регіон навколо Серреса пропонує також кілька цікавих природних маршрутів. До прикладу, всього за 50 кілометрів від міста є печера Алістраті, як зазначає visit-centralmacedonia.gr, одна з найбільших і найгарніших у Європі з коридорами до 3 кілометрів. Там ще є рідкісні ексцентрики – це сталактити, які ростуть немов усупереч законам гравітації.

І як не згадати про озеро Керкіні – штучне водосховище з понад 300 видами птахів і понад 600 видами рослин. Ба й узимку у регіоні можна з задоволенням кататися на лижах, адже тут є гірський курорт Лайліас – і він видніється на горизонті просто з міста.

На Санторіні найдешевший номер з видом на кальдеру коштує від 500 євро за ніч – недарма його називають найкомерційнішим островом Греції. А ще знаменитий чорний вулканічний пісок тут розжарюється влітку настільки, що дійти до моря босоніж неможливо.

Лефкада – єдиний грецький острів, до якого можна доїхати машиною. Він з'єднаний з материком плавучим мостом-понтоном. При цьому острів зберіг традиційні села та повільний ритм життя, а його пляжі гіди впевнено називають одними з найкрасивіших у Європі – з "карибською" водою і без натовпів.