Відпочинок в аквапарку "Мавка", що у Буковелі, може бути набагато доступнішим, аніж здається на перший погляд. Як саме можна зекономити – розповідає 24 Канал.

Як вигідно відпочити в аквапарку в Буковелі?

Як зазначено на офіційному сайті, квиток в аквапарк на весь день коштує 2 200 гривень за дорослого. Однак є спеціальна пропозиція у вечірні години – за перебування в аквапарку з 20:00 по 22:00 потрібно заплатити лише 1 тисячу гривень. Це чудова можливість, якщо ви не хотіли проводити в аквапарку увесь день, але маєте бажання поз'їжджати з гірок.

Користувачка тіктоку Влада Романюк розповіла, що 2 години цілком достатньо, щоб і в басейнах поплавати, і з гірок поз'їжджати.

До слова, цей абонемент не стосується спа-зони – за неї потрібно платити додатково.

Дівчина розповіла, як відпочила в аквапарку за пів ціни: відео

Зверніть увагу! Якщо ви мрієте про відпочинок у Буковелі, але не хочете витрачати багато грошей, то варто їхати у низький сезон. Саме тоді ціни на проживання тут найдешевші, а вартість скіпасів падає майже вдвічі. Триває низький сезон з 17 березня по 18 грудня.

Де вигідно поїсти у Буковелі?

Харчування у ресторанах в Буковелі тягне за собою чималий бюджет, а тому варто обирати заклади з більш доступними цінами. Наприклад, смачно і недорого є у закладах Arena, Pizzeria Don Yapon, Rondel Bar / Grill, "У Галини".

До того ж можна просто піти у "Сільпо", купити продукти і самому приготувати їжу. Однак цей варіант доступний лише, якщо у ваших апартаментах є кухня.